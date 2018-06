Er du ham eller hende, man ikke kan føre en samtale med, uden at du skal kigge i din mobil samtidig? Og kan du ikke spise frokost eller aftensmad uden din telefon er på bordet ved siden af? Så er du måske afhængig. Tjek dig selv herunder.

