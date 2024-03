Statens Serum Institut ser i øjeblikket en markant stigning af lussingesyge i Danmark – og man forventer, den vil stige.

Det skriver Avisen Danmark.

Det er Statens Serum Institut (SSI), som også selv skriver om udviklingen i et ugebrev udgivet mandag.

Alene i 2024 er der registreret 250 tilfælde, hvoraf 50 – altså 20 procent – har været gravid, hvor fem var indlagt.

Hvad er lussingesyge? Lussingesyge, som typisk bliver kaldt den femte børnesygdom eller erythema infectiousum, har typisk et bifasisk forløb, der begynder med katarralia og let feber. Herefter udvikler børn ofte et karakteristisk rødt udslæt på kinderne, deraf navnet lussingesyge. Mange voksne får intet udslæt, men udvikler til tider ledsmerter. Smitten spredes med luftsvejssekret og overføres enten via dråber, der hostes eller nyses ud eller ved kontakt med sekretet via hænder eller forurenede genstande. Kilder: Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Lussingesygdom er da også noget, som i værste fald kan være alvorligt for gravide.

»Risikoen for smitte er stigende gennem graviditeten, men har næsten aldrig konsekvenser for barnet ved smitte efter 20. uge. Hvis en seronegativ (ikke-immun, red.) gravid smittes før 20. graviditetsuge, vil infektionen i de fleste tilfælde være uden betydning, men i sjældne tilfælde kan den være årsag til spontan abort, hydrops foetalis og fosterdød,« skriver SSI og tilføjer:

»Der er ingen risiko for medfødte misdannelser hos levendefødt børn,« tilføjer SSI.

Hvis en gravid bliver smittet, vil der være 25 procents risiko for, at fostrets bliver smittet.

Ifølge SSI er risikoen for smitte blandt gravide størst hos dem, der i forvejen har børn.

Tilbage i 2017 havde Danmark en epidemi med lussingesyge, hvor man registrerede 671 tilfælde. Og ifølge SSI kan det tale blive i højere i 2024.

»Antallet i 2024 forventes at stige yderligere, og det er muligt, at niveauet vil være lidt højere end i 2017 pga. af lavere forekomst af parvovirus B19-infektioner (lussingesyge, red.) under covid-19-pandemien.«

Bliver man først smittet, er man immun resten af livet.

60 procent af voksne i Danmark menes at have været smittet.