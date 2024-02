Danske unge behøver heldigvis ikke længere være bange for smitte med hiv, og det er godt.

Men der er en bagside af medaljen.

I takt med at frygten for hiv er forduftet, bruger færre og færre kondom, når de har sex med en ny partner – og det har fået smitten med andre kønssygdomme til at stige markant de senere år, skriver TV 2.

Det gælder ikke mindst gonorré, som både er drilsk og i værste fald kan få alvorlige konsekvenser for den smittede, hvis vedkommende ikke kommer i behandling.

Fakta om gonorré Gonorré er en seksuelt overført sygdom, hvor man bliver smittet med en bakterie

Gonorré giver ofte svie, når man lader vandet (tisser) og gult udflåd fra urinrør, skede eller endetarm. Man kan være smittet med gonorré uden at få symptomer

Hos kvinder kan bakterien give underlivsbetændelse og hos mænd bitestikelbetændelse

Gonorré kan effektivt behandles med antibiotika

Kondom forebygger smitte med gonorré

Gonorré kan også smitte ved oral- og analsex

Ubehandlet gonorré på længere sigt gøre både mænd og kvinder sterile Kilde: Sundhed.dk

»Skrækken for hiv er ikke længere lige så present, som den var i 80erne og 90erne. Vi har derfor længe haft en forventning om, at gonorré ville stige til samme højder, som vi så inden hiv,« sagde sektionsleder ved Statens Serum Institut (SSI) Susan Cowan til SSI for knap et år siden.

Nye tal fra SSI viser nu, at antallet af konstaterede smittetilfælde igen steg i 2023 til over 4.000. Siden 2017 er der tale om en fordobling. Og det reelle antal smittede kan være endnu højere.

For langt fra alle får symptomer efter smitte med gonorré, men i værste fald kan kønssygdommen gøre både kvinder og mænd sterile på længere sigt, hvis de ikke kommer under behandling.

Især for kvinderne kan ubehandlet smitte med gonorré – som er forårsaget af den seksuelt overførte bakterie gonokok – få alvorlige konsekvenser, idet bakterien kan medføre tillukning af æggelederne og give underlivsbetændelse. Begge dele øger risikoen for sterilitet.

Antallet af smittetilfælde med kønssygdommen gonorré er steget voldsomt de seneste ti år. Foto: Grafik: SSI Vis mere Antallet af smittetilfælde med kønssygdommen gonorré er steget voldsomt de seneste ti år. Foto: Grafik: SSI

Den markante stigning i antallet af smittetilfælde viser også en ny tendens: At smitten i stadig højere grad drives af unge heteroseksuelle:

»Der er stadig mest smitte blandt homoseksuelle, men antallet stiger voldsomt blandt unge heteroseksuelle. Den simple forklaring er, at mange ikke længere bruger kondom,« siger sektionsleder i SSI Maria Wessman til TV 2.

Heldigvis kan gonorré behandles med antibiotika. Derfor anbefaler SSI nu to ting: