Danskerne spiser fire gange så mange snacks og søde sager som anbefales. Det skal ny huskeregel ændre.

Det har konsekvenser for folkesundheden, at danskerne er så glade for at indtage snacks og søde sager.

Derfor udkommer Fødevarestyrelsen nu med en huskeregel, der skal hjælpe til en sundere kost.

"Højst fem håndfulde om ugen", hedder den nye anbefaling med henvisning til, hvor store mængder slik og snacks der kan indtages, hvis man vil følge de officielle kostråd.

- Vores anbefaling kommer, fordi danskerne spiser alt for mange snacks og søde sager, siger Charlotte Kølln, der er sektionsleder hos styrelsen.

- Faktisk spiser vi op til fire gange så meget, som er passende for en sund kost.

I dag spiser danskerne, hvad der svarer til 20 håndfulde snacks og søde sager om ugen, oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

Det omfatter både indtagelse af slik, chips, kage og is samt saftevand og sodavand.

Mange kender formentlig allerede til "seks om dagen", som i mange år har mindet danskerne om at spise mere frugt og grønt.

Det har Fødevarestyrelsen haft gode erfaringer med, og derfor har man lænet sig op ad den huskeregel med sin nye anbefaling.

- Vi håber, at det er en huskeregel, som danskerne vil tage med sig, når de handler ind eller sidder om fredagen foran fjersynet, siger Charlotte Kølln.

Det skal dog ses som en vejledende anbefaling, fordi noget fylder mere end andet.

Fødevarestyrelsen har i forvejen anbefalinger på området, men de varierer både på baggrund af køn og alder og i forhold til portion og mængde.

Det har ifølge sektionslederen gjort det svært at forholde sig til som forbruger.

- Derfor er håndfuldene en smart måleenhed, da børns hænder jo som regel er mindre end voksnes, og kvinders mindre end mænds, forklarer hun.

Fødevarestyrelsen håber, at den nye huskeregel kan være med til at ændre på den danske slikkultur ved at give danskerne en forståelse af, hvor mange snacks og søde sager der er plads til i en sund og varieret kost.

/ritzau/