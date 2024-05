I den seneste uge, hvor solen har bagt, har rigtig mange smurt solcreme på kroppen.

Men nu vil SF have flere solcremer ned fra hylderne.

Partiet vil efter valget til Europa-Parlamentet 9. juni slå ned på rækken af kemikalier i produkter, danskerne møder i deres hverdag, herunder solcreme.

Helt konkret vil SF, som del af en større revision af EU’s kemikalielovgivning REACH, have et forbud mod de stoffer, der lige nu tillades i mindre mængder i en række produkter.

»Vi vil godt have, at de stoffer, der står på EUs kandidatliste, som nogle problematiske stoffer, at de bliver udfaset,« siger Kira Marie Peter-Hansen, der er SFs spidskandidat til EP-valget.

SF vil også have, at man ser på, hvad det betyder, når der er flere kemikalier med pålagte grænseværdier i forbrugsprodukter som solcreme.

»Der er mange af stofferne, man godt må bruge, hvis man kun bruger en lille del af dem. Når man propper lidt af det ene stof, lidt af det andet og lidt af det tredje i et produkt, så får man den her cocktail-effekt. I den nuværende lovgivning tages der ikke højde for, hvordan den påvirker vores sundhed,« siger hun.

Nu taler du om en cocktaileffekt, men de firmaer, der producerer solcremer og andre forbrugsprodukter, de er jo allerede pålagt, at der ikke kommer beviseligt skadelige stoffer i produktet. Så er det nødvendigt med skarpere lovgivning?

»Jeg synes ikke, vi har en lovgivning i dag, der beskytter os særligt godt,« siger SFs spidskandidat.

Hvorfor egentligt, når der er kontrol med, at der ikke er farlige stoffer i solcreme?

»Der er jo farlige stoffer i vores solcreme. Forbrugerrådet undersøgelse viser, at 11 ud af 27 solcremer, som de har testet, indeholder kemikalier, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller skade vores miljø. For SF er det vigtigt, at vi har et forsigtighedsprincip,« siger Kira Marie Peter-Hansen.

Hun henviser til, at kemitest af solcremer fra Forbrugerrådet Tænk i 2023 viste, at 11 ud af 27 solcremer indeholder kemikalier, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller miljøbelastende.

Når du siger, der er mistanke om, at kemikalierne er skadelige, og I har et forsigtighedsprincip, kan du så ikke godt se, at det er lidt en skræmmekampagne, I sætter op?

»Nej, det mener jeg ikke, det er. Jeg synes, det er helt normal forbrugerpolitik, hvor vi har en diskussion om, hvordan vi sørger for, at de produkter, vi propper på kroppen, i håret eller vi sidder på, ikke indeholder stoffer, der gør os syge,« siger hun.

