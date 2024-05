Du ved sikkert godt, at det er forkert.

Men når barnet er syg på fjerdedagen, og arbejdet kalder, beslutter flere forældre alligevel at sende dem af sted til vuggestue, børnehave eller skole.

En ny undersøgelse foretaget af Norstat på vegne af Akademikerbladet viser, at 56 procent af de adspurgte fædre og mødre har sendt deres børn afsted på trods af en dryppende næse, lidt feber eller ondt i maven.

Det vil sige, at hver fjerde forældre har afleveret en potentiel smittespreder i løbet af det seneste år.

Og det tal kommer ikke bag på formand for Forældrenes Landsforening (FOLA), Signe Nielsen.

»Det er ikke overraskende, men det er alt for højt. Alt over nul procent er for højt,« siger hun og tilføjer:

»Intet barn skal i institution på en Panodil, og ingen forælder skal føle sig tvunget til det.«

Kvinderne er de største syndere, når det angår at aflevere syge børn i dagtilbud. Tallene viser således, at hver tredje kvinde har gjort det, hvor kun hver femte mand har svaret ja.

Det er særligt de 35-39-årige forældre, der har afleveret deres syge børn i daginstitutioner.

Fra formanden lyder en forklaring, på hvorfor tallet er så højt, at »det kan være, at man lige har haft barn syg, så ser det bedre ud, hvis man bliver ringet hjem«.

Men når børnene bliver sendt i vuggestue, børnehave eller skole med sygdom, så smitter de medarbejderne og deres legekammerater, som smitter deres egne forældre. Og så kan sygdommen ellers bare få lov til at sprede sig.

»Vi er et samfund, der ikke har haft fokus på det her område. Vi er det sidste land i Norden, hvor familier ikke har ret til at blive hjemme, når børnene er syge. Og det sker på samme tid med, at vi bliver opfordret til at få flere børn. Det hænger jo ikke sammen,« siger hun.

Derfor mener hun, at det skal accepteres bredere i samfundet, at småbørnsfamilier har flere sygedage.

Signe Nielsen uddyber, at råddet endda lyder, at børn skal holdes hjemme i 24 timer, hvor de ikke har symptomer.

»Det tror jeg ikke, at nogen gør, for det har de ingen ret til.«

