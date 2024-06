Ansigtsbehandlinger, massager og kurbade. Verden af wellnessbehandlinger vokser stødt i disse år.

Og nu kan fænomenet kussesauna også tilføjes til listen. De to kvinder, der står bag, har en idé om, at det kan øge sexlyst og give mere følsomhed i underlivsregionen.

Alle, der identificerer sig som kvinder, er velkomne i 'saunaen', som består af, at kusseejeren sætter sig over skrævs ved et dampbad fuld af en særlig urteblanding.

Den er blandet af én af kvinderne bag, som udover at være sexolog og parterapeut også er heks.

Den særlige blanding af urter, der er blandet af heksen Ditte. Foto: Privat Vis mere Den særlige blanding af urter, der er blandet af heksen Ditte. Foto: Privat

Hun hedder Ditte Rosengaard, og hendes kollega og veninde hedder Jasmin Elvekjær. Sammen har de sat internettet i brand med deres alternative underlivoplevelse.

»Folk har skrevet 'puha, hvor må det lugte' og 'velkommen til Esbjerg-havn' og den slags. Og jeg må bare sige, at hvis kvinder oplever, at deres kærester snakker om deres køn på den måde, så ligger der jo en indre skam forbundet med det,« siger Ditte Rosengaard.

Kussesaunaen er beskrevet af de to kvinder som en holistisk og alternativ praksis, der altså ikke har noget som helst fundament i videnskaben.

Dog har Ditte Rosengaard for eksempel oplevet, at hendes menstruation er blevet mindre kraftig, efter hun er begyndt at dampe underlivet.

Gynækolog og formand for danske gynækologer, Henrik Lajer, mener ikke, at der er nogen videnskabelig evidens for, at det skulle have nogen gavnlig effekt at sætte sig overskrævs på et dampende bad af urter.

»Formentlig er det uskadeligt, men det er nok heller ikke så virksomt,« vurderer han.

»Men det kan sagtens være, at det kan være en rigtig behagelig oplevelse. Det forbedrer bare ikke nødvendigvis underlivets generelle sundhed,« siger Henrik Lajer.

De to kvinder mener først og fremmest, at kussesaunaen skal skabe mere forbundethed mellem kvinder og deres kusser.

»Mange kvinder har tænkt på deres tissekone, som noget der skal yde og gøre en indsats – være et slags pleasure-produkt. Men nej, det skal være en nydelse at have en fisse, så det handler om at indstille sin hjerne på, at du skal give kærlighed til dit eget køn,« siger Ditte Rosengaard.

Er det her mere et wellness-produkt end et sundhedsprodukt?

»Som udgangspunkt ja, det kommer virkelig an på, hvilken intention, du kommer ind med. Først og fremmest er det megawellness, det føles helt vildt skønt,« siger Jasmin Elvekjær.

