Mange forbinder flåter med højsommer og bare ben i sandaler.

Men faktisk er flåtsæsonen allerede nu i gang. Det skriver norske Dagbladet.

Ifølge Flåt Centret, et norsk kompetencecenter for flåtbårne sygdomme, skal man være opmærksom på de irriterende kræ, så snart temperaturerne nærmer sig et to cifret tal.

»Når vejret skifter fra koldt til varmt, ser man en markant øgning i flåt aktiviteten. Flåterne har ligget i dvale hele vinteren og er nu ekstra sultne,« lyder det fra centret, der advarer om, at mange vil blive bidt i netop april og maj måned.

Herhjemme bliver mange tusinde danskere, hver sæson bidt af flåter.

Cirka 4.000-5.000 gange om året sker det, at den bakterie, der giver borreliose, overføres fra flåt til menneske. Mens den mere alvorlige TBE, som er en virus, der overføres via flåtbid, rammer cirka 15 danskere om året.

I Danmark er TBE-virus hidtil fundet i flåter på Bornholm og i Tisvilde Hegn, ifølge Rigshospitalets enhed for flåtoverførte infektioner tyder meget på, at virus har spredt sig til andre områder i både Nordsjælland.

»Ser man på de områder, hvor TBE findes i Sverige, er der også sket en spredning. En del af de cirka 15 danskere, der bliver rigtig syge med TBE hvert år, er blevet smittet i Sverige, fordi de for eksempel har opholdt sig på deres ødegård,« har Anne-Mette Lebech, der er overlæge på Rigshospitalets enhed for flåtoverførte infektioner, tidligere fortalt.

Bliver du bidt af en flåt, skal du fjerne den indenfor 24 timer. På den måde minimerer du risikoen for flåtoverførte sygdomme. Foto: Kristoffer Juel Poulsen/Ritzau Scanpix Vis mere Bliver du bidt af en flåt, skal du fjerne den indenfor 24 timer. På den måde minimerer du risikoen for flåtoverførte sygdomme. Foto: Kristoffer Juel Poulsen/Ritzau Scanpix

Hun anbefaler særligt udsatte personer at overveje at blive vaccineret mod TBE-virus.

Ellers lyder opfordringen både fra den danske og de norske flåt eksperter at man skal være ekstra opmærksom på de små kræ, når man færdes ude.

»Husk at tjekke dig for flåter, hvis du har været i skoven, haven eller andre områder, hvor flåterne lever. Og glem ikke at tjekke hunde og katten,« skriver de norske læger.

Er du uheldig at blive bidt, bør du fjerne flåten inden 24 timer. På den måde nedsætter du risikoen for at få sygdomme.