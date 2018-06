Antallet af timer, man har brug for at sove om natten, kommer an på mange forskellige ting. Men hvor mange timer skal man egentlig sove?

Forskere fra USA har fundet ud af, at 8,5 timers søvn er det ideelle for et voksent menneske.

Men hvorfor den ekstra halve time?

Det er ligesom 'fisken- og fiskebowle-fænomenet. Daniel Gartenberg, forsker

Hvis du er i din seng otte timer, inden din alarm lyder, vil du muligvis komme tættere på syv end otte timer. Derfor er den halve time ekstra faktisk meget vigtig.

Mange prøver også at 'indhente' forsømt søvn i weekenden. Ifølge forskerne er det heller ikke ideelt.

»Det er ligesom 'fisken- og fiskebowle-fænomenet'. Fisken ved ikke, den er i en fiskebowle, eller at den er i vand. Og, hvis du er i søvnunderskud, viser forskning, at du heller ikke er i stand til selv at vide, at du er i søvnunderskud,« siger en af forskerne, Daniel Gartenberg, til Quartz.

Han siger også, at en god måde at vide, hvor meget søvn man har brug for, er ved at gå i seng på samme tid hver dag. Og på for eksempel ferier se, hvad tid man automatisk vågner.

Læge Jenny Brockis giver herunder 10 gode råd til, hvordan man kan øge sin søvnkvalitet:

1. Hold dig til et fast skema.

Hvis du har behov for otte timers søvn, før du føler dig 'normal', vil det være nødvendigt at gå i seng og stå op på samme tid hver dag. Et par sene nætter kan hurtigt forværre din søvn, hvorfor man så kan gå i seng, 20 minutter tidligere end man plejer, i stedet for at sove længe.

2. Forbered din hjerne på at sove.

Tillad dig selv, cirka 90 minutter inden du skal sove, at tage et varmt bad og have en afslapningsrutine, hvor du også slukker for din telefon.

3. Lær at meditere.

Meditation har bevist at hjælpe på søvnen.

4. Brug kun dit soveværelse til søvn - og sex.

Det betyder ingen tv eller Netflix. Det er dog okay at læse en bog i varmt, gult lys, da det skarpe, blålige lys kan forvirre din hjerne til at tro, det stadig er dag. Sex hjælper også på søvnen - det får os til at føle os mere afslappede og søvnige.

5. Drop alkohol.

Det kan godt være, det hjælper os til at slappe af og falde hurtigt i søvn, men til gengæld får man en dårligere søvnkvalitet, hvis man har drukket inden.

6. Undlad stimulanser såsom koffein og cigaretter.

Koffein halveres på seks timer - det vil sige, at hvis du drikker kaffe klokken fire om eftermiddagen, har du stadig 50 procent af koffeinen i din krop klokken 10 om aftenen. Det konkurrerer desuden med adenosin, som er et stof i hjernen, der fremmer søvnen.

7. Vær aktiv om dagen.

Folk, der er aktive og træner regelmæssigt, har en bedre søvnkvalitet.

8. Skab det bedste miljø at sove i.

Hav en temperatur i dit soveværelse mellem 19 og 21 grader.

9. Vælg din sovepartner med omhu.

Det kan godt være, du elsker dit kæledyr, men det er ikke godt for din nattesøvn at sove med et kæledyr. Og hvis din partner snorker eller har rastløse ben eller søvnapnø, må du opfordre ham eller hende til at forsøge at forbedre sin søvnkvalitet, så du også kan få en god nats søvn.

10. Kan du stadig ikke sove?

Hvis du ikke kan sove, så stå op og lav dig en kop varm te. Det vil hjælpe dig til at blive søvnig.