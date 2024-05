Socialdemokratiet kommer nu med fire forslag til at beskytte børn i EU-landene mod farlig kemi i legetøj og skønhedsprodukter.

»Vi vil have en giftfri hverdag,« siger Christel Schaldemose, der er Socialdemokratiets spidskandidat til valget i Europa-Parlamentet 9. juni.

Helt konkret vil Socialdemokratiet forbyde hormonforstyrrende stoffer i legetøj og kosmetik i hele EU, skadelige kemikalier skal forbydes hurtigere end i dag, og så skal det være mere sikkert at handle på nettet.

Og så skal børn ikke længere kunne lokkes til at købe skønhedsprodukter som cremer og andre kosmetikker, der er målrettet til voksne.

Det vil Socialdemokratiet: • Hormonforstyrrende stoffer i legetøj og kosmetik skal forbydes i hele EU. Vi skal ikke acceptere, at vores børn kan blive syge af at kramme en bamse. Eller at dagcremen kan nedsætte din fertilitet. • Skadelige kemikalier skal generelt forbydes hurtigere. Fremover skal processen fra “formodet skadelig virkning” til “forbudt” gå meget hurtigere. Vi skal have fjernet flere potentielt skadelige stoffer fra vores hverdag. • Børn skal ikke lokkes til at udsætte sig for unødvendig kemi. Vi opfordrer kosmetikbranchen til, at de ikke sælger skønhedsprodukter, der er målrettet voksne, til børn. • Det være sikkert at handle på nettet. Derfor skal store platforme som Temu tage ansvar for de produkter, man kan købe hos dem. Det skal være lige så trygt at handle legetøj online som i legetøjsbutikken i gågaden.

»Vi ser i høj grad på de sociale medier, at børn laver videoer med skønhedsprodukter til voksne, de har købt. Men de her produkter er ikke egnet til børn, og de er ved gud heller ikke testet på børn, fordi børn ikke skal bruge dem,« siger hun og tilføjer:

»De cremer mange børn smører i ansigterne er til sådan nogle som mig, der er gamle og har brug for at gøre noget ved rynkerne.«

Hvad vil I helt konkret gøre for at forbyde det?

»Vi har ikke lagt os fast på en model. Men vi vil have, at det bliver tydeligt for forbrugerne, for forældrene og for de unge og børn selv, hvor gammel man skal være for, at et produkt er egnet til en. Lidt ligesom vi også har med alkohol,« siger Christel Schaldemose.

Når der stilles flere krav til de firmaer, som producerer eksempelvis skønhedsprodukter, er der så ikke risiko for, at det bliver dyrere for forbrugerne?



»Jeg tror, det er rigtigt, at nogle af produkterne godt kan blive en lille smule dyrere,« siger hun og tilføjer:

»Men hvis man så kan være sikker på, at der ikke er nogen skadelige ting i, så tror jeg, at de fleste forbrugere vil være villige til at give en lille smule mere for et produkt.«

Hvordan kan det være, det her først er aktuelt lige nu - tre uger inden valget til EU-Parlamentsvalget?

»Vi er i fuld valgkamp, og vi vil gerne fortælle de danske vælgere, hvad det er, vi står for. Der er behov for, at der sker noget mere på europæisk plan med farlig kemi, og det nye EU-Parlament står foran at revidere EUs kemikalielovgivning, så vi synes, det giver god mening at komme med forslagene nu,« siger hun.

Har I flertal i EU-Parlamentet til de her forslag?

»Når vi i Danmark oplever, at der er børn, som begynder at lave videoer med skønheds- og morgenrutiner, så sker det også i andre EU-lande, og jeg har i hvert fald tænkt mig selv at kæmpe for at få kollegaernes opbakning til, at vi skal beskytte vores børn mod de her farlige stoffer,« siger hun.

Men har I flertal til jeres forslag?

»Jamen, vi har ikke på den måde været nede og tælle efter, om der er flertal. Det er jo også et nyt parlament, som jeg håber, jeg kan blive valgt ind i,« siger hun.

Hør ugens udgave af podcasten Spar Kassen, hvor årets byggemarked bliver kåret.

Lyt i Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.