Opmærksomheden omkring hjerneblødninger og blodpropper i hjernen er på tragisk vis steget, efter Konservatives formand og politiske leder, Søren Pape Poulsen, lørdag gik bort.

Og selvom det kan lyde som om, at sygdommene rammer 12-14. 000 danskere hvert år ud af det blå, er der ifølge overlæge og neurolog ved hjerne- og nerveafdelingen på Rigshospitalet, Thomas Clement Truelsen, flere ting du selv kan gøre for at forebygge de grusomme sygdomme.

Særligt én ting kan du gøre allerede i dag.

Få styr på dit blodtryk

Forskning viser, at man kan forebygge omkring 20 procent af alle tilfælde af hjerneblødninger og blodpropper i hjernen.

Og ifølge Thomas Clement Truelsen er den vigtigste faktor at få styr på sit blodtryk.

Foto: Thomas Clement Truelsen Vis mere Foto: Thomas Clement Truelsen

»Forhøjet blodtryk giver den suverænt største risiko for at få hjerneblødninger og blodpropper i hjernen, og det er rigtig ubehageligt, for blodtrykket kan stige, uden du selv kan mærke det.«

Han anbefaler, at man får målt sit blodtryk med højst tre måneders mellemrum.

Du kan både få målt dit blodtryk ved egen læge, eller man kan anskaffe sit eget apparat. Når du måler dit blodtryk, skal det høje tal gerne ligge under 135.

»Hvis tallet ligger over 135 ad flere omgange, skal du tage en snak med din læge. Det er ikke en katastrofe, hvis det ligger over en enkelt gang eller to, men du skal gå til læge, inden der går for lang tid,« siger Thomas Clement Truelsen.

Derudover skal du også til din egen læge og 'tage en snak', hvis du oplever en unormal hjerterytme, eller hvis du har familie med forhøjet kolesteroltal.

Klassisk risikotrio, men ingen panik

Næstefter et forhøjet blodtryk er det en 'klassisk trio fra helvede', som skaber størst risiko for de to forfærdelige sygdomme.

Rygning, overvægt og for lidt motion.

Men Thomas Truelsen understreger:

»Ryger du fast, vejer lidt for meget og har forhøjet blodtryk, skal du ikke gå i panik.«

»Tag en snak med din læge, og arbejd med en ting ad gangen. Det kan lyde enormt banalt, at alle bare kan tabe sig eller stoppe med at ryge, fordi de får af vide, at det er forbundet med en risiko, men det er enormt svært,« siger han.

Derfor er hans bedste råd at søge hjælp.

»Der findes tilbud, som kan hjælpe dig med at stoppe med at ryge eller til at tabe sig, eller måske du har en nær relation, som kan hjælpe. Og der findes medicinsk behandling til et forhøjet blodtryk.

Håbet er dermed langt fra ude.

Bliver man alligevel ramt af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen, har du større chance for at overleve, jo bedre fysisk tilstand, din krop er i. Læs her, hvad du kan og skal gøre, hvis uheldet opstår