Størrelsen betyder - meget. Det fastslår et nyt forsøg.

Det er selvfølgelig slikposer, vi taler om.

Danskerne har det højeste slikforbrug i verden. Ifølge tal fra DTU Fødevareinstituttet, køber hver dansker i snit syv kilo slik og seks kilo chokolade om året.

Ifølge Susanne Tøttenborg, der er chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, er en af årsagerne til det store slikforbrug posernes størrelse.

Blander vi slik i mindre poser, spiser vi mindre. Det viser et nyt forsøg. Foto: Kræftens Bekæmpelse. Vis mere Blander vi slik i mindre poser, spiser vi mindre. Det viser et nyt forsøg. Foto: Kræftens Bekæmpelse.

»Da mine børn var små, vejede en pose slik 60 gram. Nu er den mindste pose typisk omkring 125 gram, og poser på 400 gram er ikke noget særsyn. Det får os til at spise meget mere slik, for vi spiser ofte, til posen er tom,« siger hun i en artikel på cancer.dk.

Det gælder både de færdigpakkede slikposer og dem, vi selv blander. For når der er dømt fri buffet i supermarkedernes bland-selv-slik afdeling, afgør posens størrelse, hvor meget slik, vi køber.

Det viser et projekt som Kræftens Bekæmpelse har gennemført i samarbejde med Rema 1000.

Gennem 12 uger solgte 10 udvalgte Rema 1000 butikker bland selv slik i to forskellige poser. En stor og en lille. Det viste sig, at kunderne i gennemsnit fyldte 339 gram slik i de store poser, mens de kun snoldede 312 gram, når poserne var mindre.

Sådan gjorde de: Forsøget er gennemført af Kræftens Bekæmpelse i 10 Rema 1000-butikker i perioden 21. august – 12. november 2023. I seks uger solgte fem butikker kun slik i de store poser, hvorefter de i seks uger kun solgte slik i mindre poser. De resterende fem butikker gjorde det i omvendt rækkefølge. Alt i alt blev der i perioden gennemført 35.512 bland selv-slik ekspeditioner.

I gennemsnit blev der puttet ni procent mere slik i de store poser end i de små, hvilket i løbet af de 12 uger forsøget varede løb op i, at alle Rema 1000’s bland-selv-slik kunder tilsammen købte 466 kilo mere slik.

Udover slikposens størrelse, er også prisen afgørende for, hvor meget slik, vi blander.

Forsøget viste at kunderne i gennemsnit købte 431 gram slik, når prisen var 8,95 kroner pr. 100 gram. Mens der i butikker med en pris på 11,95 kroner per 100 gram, i gennemsnit blev købt 311 g. Det er en forskel på hele 38 procent.

Den slags kan i det lange løb få konsekvenser. Lidt mere end hver anden voksne dansker har overvægt, mens hver tredje har svær overvægt. Jo højere vægt, des større er risikoen for sygdomme blandt andet mindst 15 forskellige kræftformer.

Susanne Tøttenborg fra Kræftens Bekæmpelse har undersøgt danskerens hang til slik. Ikke overraskende er vi mest slikne om fredagen, for fredagsslik udgjorde 45 procent af alle ekspeditioner. Foto: Kræftens Bekæmpelse Vis mere Susanne Tøttenborg fra Kræftens Bekæmpelse har undersøgt danskerens hang til slik. Ikke overraskende er vi mest slikne om fredagen, for fredagsslik udgjorde 45 procent af alle ekspeditioner. Foto: Kræftens Bekæmpelse

»Både producenter og detailhandel spiller en afgørende rolle for, hvor mange usunde varer der ender i indkøbskurven og dermed for vores kostvaner. Derfor har de også et medansvar for folkesundheden i Danmark,« siger Susanne Tøttenborg.

Forsøgets resultat får nu Rema 1000 til at reagere.

»Vi havde på forhånd ikke forestillet os den forskel, men på grund af resultatet har vi netop besluttet at skifte til mindre poser til bland selv-slik,« siger Lasse Lindner, der er kategorichef i supermarkedskæden til cancer.dk og tilføjer:

»Vi ønsker ikke, at vores kunder køber mere end, de ønsker eller har behov for.«