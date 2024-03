Et helt bestemt form for diæt kan vise sig at hjælpe med at begrænse den globale opvarmning.

Det viser en ny undersøgelse, som har set nærmere på bestemte fødevarer i forhold til drivhusgasser.

Det skriver The Guardian.

Helt konkret er der tale om en plantetung 'flexitarisk' diæt, som ifølge den nye undersøgelse, der er bragt i tidsskriftet Science Advances, kan reducere udledningen af drivhusgasser og hjælpe med at begrænse den globale opvarmning med 1,5 grader, hvis den bliver indført og udbredt over hele verden.

Diæten består primært af plantebaseret mad, men indeholder også kød – dog ofte i små mængder.

»Et skift i retning af sunde kostvaner vil ikke kun gavne mennesker, jord og fødevaresystemer, men vil også have en indvirkning på den samlede økonomi med hensyn til, hvor hurtigt udledningerne skal reduceres,« forklarer en af forfatterne bag undersøgelsen, Florian Humpenöder, der er seniorforsker ved Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Forskerne fandt ifølge undersøgelsen ud af, at en flexitarisk diæt kan sænke metan- og nitrogenoxidudledningen fra landbruget og mindske fødevareproduktionens indvirkning på vand, kvælstof og biodiversitet, skriver The Guardian.

Ifølge forskningsstudiet kan en måde til at opnå et skift mod sundere kostvaner være gennem prisbaserede incitamenter – ved at lægge afgifter på de animalske produkter, der udleder mest, herunder oksekød og lam.

En anden mulighed er at informere forbrugerne om de miljømæssige konsekvenser af et højt kødforbrug, lyder det.