Nye forskningsresultater fra et lille studie tyder på, at folk, som overholder egne regler for spisning, er bedre til at holde deres vægttab end folk, der følger særlige slankekure eller spiser ud fra lyst eller sult.

Det kan være svært at holde vægttabet efter en slankekur. Men for nogle mennesker lykkedes det.

I et nyt studie har danske forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Hvidovre Hospital kigget nærmere på, hvad der adskiller de personer, der holder vægttabet, fra dem, der tager kiloene på igen. Det skriver forskerne selv, i et indlæg på Videnskab.dk.

I studiet fik den en gruppe mennesker til at tabe sig på en pulverkur. Alle 42 mennesker tabte sig omkring 12 kg over to måneder, hvorefter de skulle forsøge ikke at tage det tabte på igen.

Efter et år kunne forskerne se en opdeling i, hvor gode deltagerne var til at holde deres vægttab, og derfor inddelte de dem i tre grupper:

Ni deltagere havde tabt sig yderligere (mere end tre procent af deres vægt efter vægttabet.)

Tretten deltagere, der hverken havde taget nævneværdigt på eller tabt sig yderligere

Tyve deltagere, der havde taget på (mere end tre procent af deres vægt efter vægttabet)

Baseret på interviews og målinger af deres vægt kunne forskerne se, at faste regler tilsyneladende er den bedste metode til at fastholde et vægttab.

»Her kan vi se, at blandt de mennesker, der er gode til at holde vægten efter et vægttab, er der en gruppe, der hverken spiser efter lyst, sult og mæthed eller efter en særlig slankekur. De betragter i stedet deres spisning som et redskab i en højere sags tjeneste,« skriver forskerne på Videnskab.dk.

