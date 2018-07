Den danske sommer virker til at være endeløs, og ifølge DMI ser det ikke ud til, at den stopper lige med det samme. Derfor kan amerikanske Cindie Allen-Stewarts råd til behandling af solskoldninger være lige det, du går og mangler. Især hvis du ikke er så god til at huske solcremen.

Den amerikanske kvindes 'magiske trick' er at bruge barberskum med mentol. Det påfører man på det solskoldede område i 30 minutter, hvorefter man skyller det væk. Hvis man stadig har kvaler med sin solskoldning, skal man bare gentage processen næste dag. Cindie Allen Stewart har lavet et opslag med sit råd, der er blevet delt, 'liket' og kommenteret omkring 300.000 gange på det sociale medie Facebook. Det skriver blandt andet Fox News.

Cindie Allen-Stewart har ændret sit oprindelige opslag flere gange, efter det er blevet delt. Og i en af de nyere opdateringer skriver hun:

'Jeg står ved denne metode. Det er fint, hvis du vil prøve den, og det er fint, hvis du ikke vil. Jeg tænkte bare, at jeg ville hjælpe mine venner ved at vise dem metoden, jeg bruger,' skriver hun.

Men er det en god idé at bruge barberskum med mentol, når uheldet er ude? Mediet har talt med et par hudeksperter, der bedømmer den uortodokse metode.

Lauren Eckert Ploch fra Georgia Dermatology and Skin Cancer Center fortæller, at produkter, der indeholder mentol, kan lindre smerter, som man får i forbindelse med solskoldninger, men:

»Mentol bør man ikke smøre på solskoldninger, hvor man har fået vabler eller skaller, da det kan irritere huden,« siger hun.

Plochs vurdering bliver støttet af Joshua Zeichner, der er chef for den dermatologiske afdeling på Mount Sinai Hospital i New York.

»Barberskummets egenskaber kan være nyttige, hvis man vil behandle huden efter en mild solskoldning,« siger Zeichner, der dog lægger vægt på, at det ikke ville være hans valg til at behandle en solskoldning.

Han fremhæver i stedet traditionelle after sun-produkter, der indeholder aloe vera. Og netop dette er Cindie Allen-Stewarts mand overfølsom for, hvorfor hun foretrækker sin egen metode.