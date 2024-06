»Det er bekymrende – først og fremmest fordi det kan have fatale konsekvenser.«

Sådan lyder det fra sundhedschefen i Sampension, Nicoline Rosenlund, efter nye tal viser, at markant flere yngre mænd end kvinder ikke går til lægen.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Det er nye tal fra Danmarks Statistik, der viser, at 28 procent af de 18-29-årige mænd ikke var til almen læge i 2023 mod ti procent blandt kvinderne i samme aldersgruppe.

For de 30-59-årige gjaldt det for 23 procent af mændene og ni procent af kvinderne, mens tallene blandt personer over 60 år var på henholdsvis fem procent blandt mændene og tre procent blandt kvinderne.

»Der er en betydelig kønsmæssig forskel i sundhed herhjemme, hvilket blandt andet afspejler sig i, at markant flere mænd end kvinder ikke går til lægen. Og denne forskel er mest udtalt blandt de yngre danskere,« forklarer Nicoline Rosenlund, sundhedschef i Sampension.

Hun tilføjer:

»Det er bekymrende – først og fremmest fordi det kan have fatale konsekvenser ikke at reagere på symptomer, der potentielt kan være alvorlige. Men samtidig vil man også på sigt blive mere udsat, hvis man allerede i en tidlig alder gør det til en vane ikke at opsøge hjælp for sundhedsmæssige problemer.«

Udmeldingen fra Sampension kom torsdag, samme samme dag som ligestillingsminister Marie Bjerre (V) lancerede en ny handlingsplan med en række konkrete initiativer, der skal fremme mænd og drenges ligestilling.

Et af de i alt fire indsatsområder, som handlingsplanen dækker over, er fysisk og mental sundhed.

Derudover viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for Sampension blandt cirka 1.000 danskere, at langt færre mænd end kvinder vil tale med deres nærmeste om det, hvis de skulle opleve fysiske eller psykiske symptomer, som bekymrede dem.

Særligt blandt de yngre er der forskel.

For mændene mellem 18-34 år angav 17,9 procent, at de ikke ville tale med deres nærmeste om det, mens tallet for kvinder i samme aldersgruppe lød på 8,7 procent.

»Hvis vi skal have øget ligestillingen i sundhed herhjemme, så er det blandt andet afgørende, at de yngre generationer af mænd så tidligt som muligt vænner sig til generelt at tage vare på deres helbred og herunder også at gå til lægen,« siger Nicoline Rosenlund og fortsætter:

»Og her er et vigtigt første skridt at sikre, at man i familien og blandt venner kan tale åbent om sundhed og sygdom. For på den måde bliver det alt andet lige lettere at åbne op og fortælle andre om, hvordan man reelt har det fysisk og psykisk, og dermed også at få hjælp, hvis man har behov for det.«