Ofte forbinder man brystkræft med kvinder.

Men sygdommen rammer også mænd – og nu viser et nyt norsk studie, at diagnosen her kan være endnu mere alvorlig.

Det skriver norske TV 2.

»Vi var overraskede over, hvor mange mænd, der havde spredning til lymfeknuderne,« siger Ingunn Marie Stefansson, professor og speciallæge i patologi ved Haukeland Universitetshospital, til mediet.

I studiet fandt man også store forskelle på, hvor meget kræften havde udviklet sig på diagnosetidspunktet.

Hos mænd var tumorerne større, og så havde kræften spredt sig til lymfeknuderne i 40 procent af tilfældene.

»At tumorstørrelsen er større, og at flere har spredt sig, kan tyde på, at prognosen for mænd i mange tilfælde er noget dårligere end for kvinder,« siger professoren.

Mindre end ét procent af brystkræfttilfældene hvert år er mænd. Derfor er forskningen på området også sparsom, skriver mediet.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse opstår brystkræft hos mænd i mælkegangene, som de kun har ganske få af. Det mest almindelige tegn på kræfttypen er en hård knude i brystet, der ikke er øm.

I Danmark fik gennemsnitligt 45 mænd konstateret brystkræft i perioden 2017-2021.