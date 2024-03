»Jeg endte med at søge hjælp, fordi jeg var desperat. Jeg havde simpelthen prøvet alt på det tidspunkt. Alligevel var mit liv meget begrænset.«

45-årige Majbritt Damgaard-Eilsø er en af tusindvis af danskere, som i en periode af deres liv har døjet med voldsom migræne. I øjeblikket er migræne årsag til 14 procent af alle arbejds-sygedage i Danmark.

Hvert år koster sygdommen cirka 1,2 milliarder for staten alene i tabt arbejdsfortjeneste.

I Majbritts Damgaard-Eilsøs tilfælde blev migrænen først rigtigt et problem, da hun som 40-årig vågnede med et voldsomt hold i nakken.

Siden da har hun haft kraftig migræne med en måned til halvanden mellem hvert anfald, som har varet 48 timer hver gang.

»Under mine anfald kan jeg næsten ikke foretage mig noget, og jeg har været nødt til at tage migrænemedicin for ikke at have store smerter.«

Selvom det lyder slemt nok, så er der flere, som har migræne oftere og af længere tid end hende.

For Majbritts Damgaard-Eilsø har bivirkningerne dog været allerværst.

Når Majbritt har overskud til det, går hun udenfor under sine anfald. Ellers er hun nødt til at være inden for i et mørklagt rum. Foto: Privat Vis mere Når Majbritt har overskud til det, går hun udenfor under sine anfald. Ellers er hun nødt til at være inden for i et mørklagt rum. Foto: Privat

»Når jeg har haft et anfald, har jeg haft alle mulige bivirkninger i op til en uge efter. Jeg har kvalme, er træt i hele kroppen, er svimmel, og så brænder det i min mund.«

Majbritt Damgaard-Eilsø har heldigvis et fleksibelt job som sundhedskonsulent og er med hendes ord en »fantastisk chef«. Hun har derfor ikke haft mange sygedage fra arbejde.

Men i lange perioder har hun ikke haft overskud til andet.

»I mange år har jeg meldt fra til næsten alle sociale arrangementer om aftenen, jeg er stoppet med at drikke, går tidligt i seng hver nat og dyrker yoga hver morgen.«

Og det er på trods af, at hun er gået ned på 32 timer om ugen i sit job på grund af sygdommen.

Derudover har Majbritt Damgaard-Eilsø prøvet flere behandlingsmetoder og migrænekure, end man nærmest kan tælle til i løbet af de fem år.

Til sidste kunne hun ikke mere. Hun følte ikke, hun havde overskud til hverken sin mand, sine to børn, sine veninder eller sit arbejde. Hun valgte derfor at afprøve en sidste mulighed.

Hun bookede tid ved en neurolog, men kort inden de fire ugers ventetid var overstået, så hun et tilbud om en gratis onlinekonsultation ved en hovedpinespecialist hos hovedpineklinikken Hemi.

Specialisten hos Hemi rådede hende til at overveje blodtryksænkende medicin. Selvom hun ikke har for højt blodtryk. Blodtryksænkende medicin er nemlig anerkendt som behandling, der kan forebygge migræne.

Da Majbritt Damgaard-Eilsø får tid ved neurologen i Vejle, får hun udskrevet en recept på blodtryksænkende medicin.

Og siden november har hun ikke haft et migræneanfald.

»Det er helt vildt at have den her følelse. Jeg glemmer helt at nyde det, fordi jeg frygter, at mine anfald vender tilbage på et tidspunkt.«

»Jeg har stadig hovedpine en gang i mellem, men jeg har langt mere overskud og har lige været på skiferie i en uge uden anfald. Det har jeg ikke kunnet gøre i meget lang tid,« siger Majbritt Damgaard-Eilsø.

Neurolog ved hovedpineklinikken Hemi, Signe Bruun Munksgaard, forklarer, at blodtryksænkende medicin kan være effektivt som forebyggende medicin mod migræne.

»Man har opdaget virkningen ved at give medicinen til patienter med højt blodtryk og migræne, hvor det er migrænen, som er forsvundet.«

»Det er effektivt for cirka halvdelen af vores patienter på klinikken, hvor mange oplever, at deres anfald bliver halveret. Men man kan selvfølgelig ikke give det til patienter med for lavt blodtryk,« siger hun.

Læs om hovedpinespecialist hos Hemi Signe Bruun Munksgaards generelle råd til dem, der døjer med migræne her.

Hun påpeger blandt andet, at de fleste ikke aner, hvor gode mulighederne der er for at forebygge kraftig hovedpine og ikke mindst komme af med hovedpinen igen.