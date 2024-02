Ved du, hvad du skal den mandag den 16. marts 2026 klokken 13.25?

Det gør Lykke Mathiesen fra Køge.

Hun fortæller, at hun bliver behandlet med binyrebarkhormon og derfor skal scannes for knogleskørhed med cirka to års mellemrum.

Men den næste scanning må den 69-årige kvinde vente på. I mere end to år.

Efter at være blevet henvist af en reumatolog modtog Lykke Mathiesen således i begyndelsen af februar en indkaldelse til scanning på Osteoporoseklinikken på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Her bliver hun bedt om at møde op klokken 13.25. Altså mandag den 16. marts 2026.

»Jeg tænkte, at det var løgn. Jeg kan jo være død og borte længe inden,« siger Lykke Mathiesen til B.T.

»At sende sådan noget ud; det synes jeg er vanvittigt. Havde det så bare været ét år. Men jeg synes, at mere end to år er lidt latterligt,« understreger hun.

Lykke Mathiesen skal huske at møde op i marts om to år. Foto: Privat Vis mere Lykke Mathiesen skal huske at møde op i marts om to år. Foto: Privat

Lykke Mathiesen fortæller, at hun faktisk gjorde sin reumatolog opmærksom på, at hun havde hørt, at ventetiden var lang.

Men han havde slået det hen i håb om, at ventetiden kunne vise sig at være overdrevet. Det var lige omvendt.

»Jeg bliver behandlet for det alligevel, men nu er jeg jo snart nødt til at bestille tid til den efterfølgende scanning,« griner Lykke Mathiesen.

»Det kan godt være, at politikerne synes, at de sender mange penge til sygehusene, men jeg synes, det er for lidt.«

»Det er jo lige meget, hvad man skal have lavet, så er der lang ventetid,« konstaterer hun.

Hos Osteoporoseklinikken under Medicinsk afdeling på Sjællands Universitetshospital, hvor Lykke Mathiesen er indkaldt, bekræfter man over for B.T., at der aktuelt er tale om en ventetid på 111 uger på den pågældende scanning.

»Det skyldes blandt andet en stigning i antallet af henvisninger de seneste år. Vi regulerer løbende ventetiden på venteinfo.dk i forhold til kapaciteten,« lyder meldingen i et skriftligt svar via Region Sjælland.

»Det er vigtigt at understrege, at vi hele tiden prioriterer i patienterne. De mest akutte kommer hurtigere til,« oplyser Osteoporoseklinikken desuden.

»Alle patienter oplyses om muligheden for henvisning til privatsygehus, hvis behandling/udredningsgarantien ikke kan overholdes,« understreger Region Sjælland.

På venteinfo.dk kan man se, at der lige nu er 47 ugers ventetid på den pågældende undersøgelse i Slagelse.