»Et enkelt døgn uden søvn, kunne jeg godt klare,« siger Lennart Kuhlmeier. Han ved præcis, hvad søvnløsheden gør ved hans krop og sind.

For to år siden led han af tilbagevendende søvnløshed. Men når det var værst, var det ikke bare et. Heller ikke to, men helt op til tre døgn, han måtte undvære søvn.

»Jeg sov nul timer i døgnet. Det var modbydeligt,« husker han.

Det første døgn kunne han som sagt godt holde til, men på anden dagen, begyndte det at spidse til:

»Jeg blev langsommere og mere irritabel. Efter tre døgn kunne jeg få følelsesforstyrrelser i hænderne og en generel følelse af, at mine muskler ikke fungerede, og jeg fik stress-symptomer, der virkede farlige.«

At det kan være farligt ikke at kunne sove, kan du læse mere om her.

Lennart Kuhlmeier er 49 år, han bor i Ringkøbing med sin familie og arbejder som ingeniør. Det var hans job, der for år tilbage kickstartede de massive søvnproblemer, da han rejste – meget.

»Op til ti gange om året, var jeg i Indien eller Kina. Jeg havde både jetlag derude, og også når jeg kom hjem. Så min søvn blev langsomt dårligere. Det sled på kroppen og jeg kunne ikke holde til det.«

Efter fem år var han tvunget til at lægge sit arbejdsliv om og få 'styr på rejseriet'. Problemet var bare, at han ikke fik styr på søvnen.

I årevis rejste Lennart Kuhlmeier til Østen op til ti gange om året. Her er han i Japan. De mange oplevelser med jetlag ødelagde hans søvn. Foto: Privatfoto Vis mere I årevis rejste Lennart Kuhlmeier til Østen op til ti gange om året. Her er han i Japan. De mange oplevelser med jetlag ødelagde hans søvn. Foto: Privatfoto

Hver aften gik han i seng med de bedste forhåbninger.

»Jeg lå godt i min seng. Der var ro i huset, for resten af familien var gået til ro. Jeg prøvede at få styr på åndedrættet med meditation. Jeg trak vejret og prøvede at finde ro. Men når det ikke gik godt, blev jeg frustreret og så kunne jeg ikke styre tankestrømmen.«

»Åh nej, nu er den her nat ødelagt«, »I morgen skal jeg til en vigtig konference i København«, »Nu bliver dagen også ødelagt,« kunne tankerne kværne i hans hoved. Om og om igen.

Han har prøvet alt muligt. Han har sovet med hvid støj i ørerne. Han har købt en kugledyne og en særlig hovedpude og han har downloadet apps med meditative øvelser.

»De skulle tale mig søvn. Men alt det med at komme et dejligt sted hen, og føle sig tung i hele kroppen, det bed ikke på mig,« siger han.

I desperation tyede han til sovemedicin, som han fik på recept af sin læge.

»Men det var ikke på nogen som helst måde en løsning. Det virkede i tre til fem døgn, før det mistede effekten. Jeg var virkelig desperat, og ville så utroligt gerne sove.«

For to år siden så han en annonce, hvor Aarhus Universitet gav mulighed for, at han gratis kunne prøve en søvnapp, som forskerne havde udviklet indholdet til. Den downloadede han og så skete der noget.

Sådan kommer du til at sove bedre 1: Søvnrestriktion Undersøg om du udnytter det meste af tiden i sengen til at sove. Er din søvneffektivitet ikke høj nok, skal du ændre din søvnadfærd. 2: Slap af Brug åndedrætsøvelser til at komme ned i gear og få kroppen og tankerne til at stresse af. 3: Stå op For søvnløse bliver soveværelset ofte forbundet med stress og vågenhed. Men sengen skal først og fremmest forbindes med søvn og søvnighed. Har du et søvnproblem, bør du ikke ligge vågen mere end 15 minutter, før du skal stå op. Gå ind i stuen og slap af der, til du er søvnig nok til at gå i seng igen. 4: Få et realistisk syn på din søvn Søvnløse rammes ofte af katastrofetanker som: ‘Jeg får aldrig styr på min søvn’ eller ‘Jeg har ikke lukket et øje i nat’. Men viser søvndagbogen, at du faktisk har sovet længere, end du tror. Så gælder det om at justere tankerne omkring søvnen til mere realistiske – og mindre stressende – tanker. Her kommer den kognitive adfærdsterapi i spil.

Appen Hvil fungerer ved, at man indtaster data om sig selv, sin søvn og sit søvnønske.

»I en uge registrerer jeg, hvor længe jeg lå i sengen, hvor længe jeg sov, og jeg vurderede min søvnkvalitet.«

Registreringerne viste, at Lennart Kuhlmeier i gennemsnit fik fire og en halv times søvn per nat, og at han gerne ville sove længere.

»Men lidt overraskende kom appen tilbage med et søvnvindue til mig, der lå mellem klokken 23.30 til klokken fem om morgenen.«

Altså måtte han i den første uge højst måtte ligge i sin seng fem en halv time per nat.

»Før gik jeg ofte i seng klokken 20, hvis jeg ikke havde sovet et par døgn og tænkte: ‘Nu skal jeg bare sove’.«

Lennart Kuhlmeier er 49 år. Bor i Ringkøbing. Er gift og har tre store børn. Arbejder som ingeniør.

Men han gav det et forsøg, og som han siger, med et grin:

»Jeg opdagede meget hurtigt, hvad søvnpres vil sige.«

For han blev så træt, at han ikke kunne lade være med at sove, når han endelig lagde sig i sengen.

»Jeg sov bedre for hver nat. Jeg faldt hurtigere i søvn og jeg sov tungere. Det var kortere tid, jeg lå i sengen, men min søvnkvalitet var meget bedre.«

Men det var 'benhårdt' for ham at skulle holde sig vågen til klokken halv tolv.

»Jeg måtte godt ligge på sofaen, men jeg måtte ikke falde i søvn. Og når vækkeuret ringede klokken fem om morgenen, kunne jeg godt tænke mig at sove en time mere. Men det gik ikke.«

Først efter en uge, udvidede appen søvnvinduet og Lennart Kuhlmeier fik lov at sove lidt længere.

Udover at måle sin søvn, arbejdede Lennart Kuhlmeier også med den adfærdsterapi, som appen tilbød.

Rejseriet har Lennart Kuhlmeier lagt på hylden. Efter at have lært de nye teknikker, har han også fået styr på sin søvn igen. Foto: Privatfoto Vis mere Rejseriet har Lennart Kuhlmeier lagt på hylden. Efter at have lært de nye teknikker, har han også fået styr på sin søvn igen. Foto: Privatfoto

Blandt andet lærte han, hvordan han skulle håndtere, når han stressede over ikke at kunne sove. Nu ved han, at det ikke er nok at sige til sig selv, at han ikke skal stresse:

»Bliver jeg liggende i sengen, kommer tankemønstret automatisk igen.«

Derfor står han op, så snart han ikke kan sove.

»Mange gange har jeg siddet oppe klokken tre om natten og set tv-serier eller programmeret lidt. Noget, der for mig er rolige aktiviteter. Appen foreslog, at jeg skulle hækle eller strikke, men den troede jeg dog ikke på.«

Dét virker. Efter en nat, hvor han har siddet et par timer i stuen, vokser hans søvnpres, og han sover bedre natten efter.

»Søvnpress er meget effektivt, der går ikke længe, før kroppen opdager, at den altså skal sove, når den ligger i sengen, for ellers, står 'ham Lennart' op igen.«

Det er et par år siden, at Lennart Kuhlmeier brugte appen. Siden er hans søvn kun blevet bedre og mere stabil.

»Min erfaring er at det er hårdt arbejde, men det virker. Effekten kom efter måske tre uger, jeg kan ikke sige, at jeg er kureret for søvnløshed, men jeg har fået nogle værktøjer, jeg kan bruge. Jeg ved, at min søvn kommer på ret køl igen og jeg sover ti gange bedre end før.«