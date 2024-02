Overvejer du en gang imellem, hvor meget en våd aften i byen egentlig påvirker din krop?

Det gjorde den norske læge Torkil Færø. Svaret chokerede ham.

Lægen har brugt sig selv i et forsøg, hvor han gennem flere år har målt sin puls og ført logbog over både pulsudsving, men også over hvad han spiste, hvordan han sov, hvor stresset han var og altså også hvor meget alkohol, han drak.

Efter at have nærstuderet datamaterialet har han besluttet sig for at skære kraftigt ned på sit forbrug af alkohol.

Norsk læge skar drastisk ned på sit vinforbrug, efter at have kortlagt alkoholens virkning på sin egen krop. Foto: Michael Bothager/Ritzau Scanpix Vis mere Norsk læge skar drastisk ned på sit vinforbrug, efter at have kortlagt alkoholens virkning på sin egen krop. Foto: Michael Bothager/Ritzau Scanpix

Ifølge Sundhedsstyrelsen har tre ud af fire danskere i alderen 18-74 år et regelmæssigt forbrug af alkohol. Det samme havde Torkil Færø. Tidligere kunne han godt finde på at tage et glas rødvin eller to, når han kom hjem fra arbejde.

Men det er slut nu. Han kalder alkohol for ‘flydende stress’ og har besluttet sig for fremover at spare sig selv bedst muligt mod den slags, skriver TV2 Norge.

Målingerne har nemlig synliggjort præcis, hvor meget øl, vin eller drinks påvirker kroppen.

Når Torkil Færø drak alkohol, kunne han registrere, at hans puls umiddelbart efter faldt, og han følte sig afslappet. Men det billede ændrede sig markant senere på natten, viste altså målingerne.

Efter en våd aften kunne hans puls stige voldsomt midt om natten og blive lige så høj, som midt på en meget stresset dag på job.

Høj stress resulterer i dårligere søvn og forhindrer kroppen i at restituere under søvnen.

Faktisk sammenligner den norske læge alkoholens påvirkning af sin egen krop, med en form for betændelsestilstand:

»Alkohol er uden tvivl det, som belaster kroppen mest. Det er kun sygdom, som giver de samme udsving,« siger han til norsk TV2.

Derfor har Færø besluttet sig for, at han fremover kun vil drikke ved særlige lejligheder og højst tre til fire gange om året.