God mad kan betyde nok så lidt, hvis du ikke har god køkkenhygiejne.

Og lige med hensyn til køkkenhygiejne, så er der mange, der begår den samme fejl igen og igen.

Det skriver norske Dagbladet, som har talt med Else Liv Hagesæther, der er en kendt rengøringsekspert.

I køkkenklude og opvaskebørster bor der nemlig millioner af bakterier. Derfor kan regelmæssig udskiftning af disse vise sig at være en god investering.

Else Liv Hagesæther anbefaler folk at være forsigtig med at bruge børsten og kluden til alt.

»Når jeg eksempelvis vasker mine blomstervaser, så bruger jeg min opvaskemaskine, fordi blomstervandet er så forurenet og beskidt. Hvis jeg brugte min opvaskebørste til det, så ville jeg ende med at overføre bakterier til andre ting,« siger Else Liv Hagesæther.

Samtidig anbefales det, at opvaskebørsten ofte rengøres i opvaskemaskinen ved at placere den i den øverste halvdel af maskinen sammen med kopper og glas.

Nogle opvaskebørster tåler dog ikke høje temperaturer, derfor skal man vaske dem med 60 til 65 grader varmt vand.

Opvaskebørsten bør altid udskiftes, når den ser slidt og gammel ud, fortæller rengøringseksperten.

»Et godt tip er faktisk at have to eller tre opvaskebørster tilgængelige til forskellig brug. Og i stedet for at smide opvaskebørsten ud, så kan du bruge den til andre opgaver som for eksempel af rense komfuret eller stegepander og gryder.«