Statsministeren lider som så mange i befolkningen af, at han ind imellem har for få timer i døgnet til at få dyrket motion. Så for at kick-starte en god motionsrytme - eller når han har besluttet sig for at tabe sig, tager han gerne en fastekur i brug.

Det fortæller Lars Løkke Rasmussen i et interview med Helse.

Den 53-årige Venstre-formand og regeringsleder fortæller, at han tydeligt mærker på kroppen, at motion giver ham overskud fysisk og psykisk til den krævende tilværelse i toppolitik.

Derfor har indført et mandagsløb, hvor han fra Marienborg sammen med forskellige personer fra forskellige branche løber, mens han netværker.

Men det sker naturligvis, at kalenderen bliver for presset for statsministeren, selvom han prioriterer at få bevæget sig.

»Det sker jo for os alle, at det alligevel brænder på. Man kommer igen ind i en dårlig cirkel og får ikke rørt sig så meget, som man gerne ville. Det oplevede jeg f.eks. I december, da vi kom ind i en turbulent politisk periode. Jeg kunne godt mærke, at jeg var medtaget, og tilmed havde jeg også resterne af en influenza hængende i kroppen. Da der kom mere ro på, gik jeg på fastekur, som jeg også tyr til, når jeg skal tabe mig,« siger Lars Løkke Rasmussen og afslører, hvad kuren dækker over:

Først spiser han mere og mere grønt. Derefter kommer tre fastedage, hvor eneste indtag er vand og saft af hvidløg, ingefær og citron.

Når fastekuren er overstået kommer energien tilbage, og han sover også bedre, lyder det.