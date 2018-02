Vi stoler mere på en person, der ligner en bekendt, som vi har tillid til, viser nyt studie.

Det er én sag at stole på nogen, man kender. Men hvilke tanker går gennem vores hoved, når vi står over for et helt nyt menneske, som vi enten kan vælge at stole på eller lade være?

Forskere bag et nyt studie har fundet ud af, at vi ganske enkelt stoler mest på fremmede, der ligner nogen, som vi tidligere har kunnet stole på, skriver The Guardian, ifølge Videnskab.dk.

Uden at have udvekslet et ord med en fremmed person, har vi altså allerede ved første øjekast skabt en idé om, at vi kan stole mere på vedkommende, hvis han eller hun ligner én, vi kender og har tillid til.

Også selvom dette førstehåndsindtryk ikke nødvendigvis har noget hold i sig.

Læs også på Videnskab.dk: Forskere: Fingre afslører længden på penis

Hvorfor det mon forholder sig sådan, fortæller studiet ikke noget om. Men det er tidligere blevet vist, at ansigter, der ligner hinanden, har mange fælles gener, og derfor kan studiets resultater være interessante i forhold til at forklare fænomener som racediskrimination og vores valg af partner.

Studiet er baseret på et slags investerings-spil, hvor en gruppe på 29 forsøgedeltagere blev bedt om at placere mindre pengesumme hos tre fremmede mænd, hvis ansigter de kun havde set et billede af.

Deltagerne blev i løbet af spillet klar over, hvem af de tre mænd, de bedst kunne stole på, eftersom de var mere eller mindre tilbøjelige til at dele ud af deres gevinst fra investeringen.

Læs også på Videnskab.dk: Har du et ansigt, som kvinderne kan lide?

Forskerne bad derefter deltagerne om at udvælge en partner til et nyt spil ud fra en pulje af 54 billeder af fremmede ansigter. Men størstedelen af ansigterne på billeder var konstrueret, så de lignede de tre fremmede fra det første spil i større eller mindre grad.

Det viste sig, at deltagerne var mere tilbøjelige til at vælge partnere, der lignede den af de tre mænd, som havde lært at stole på fra første spil.

Desuden viste hjernescanninger af forsøgsdeltagerne, at billeder af de mest utroværdige fremmede, triggede aktiviteten i 'amygdala', som er det område i hjernen, der bearbejder trusler og farer.

Læs mere på Videnskab.dk:

Mand med alien-hånd kan ikke styre sine bevægelser

Cola, kaffe eller energidrik – hvad virker bedst?