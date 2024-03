»LungVax«.

Det er navnet på en ny vaccine, som en række forskere er i gang med at forsøge at udvikle. Det er meningen, at det skal blive verdens første vaccine til at forebygge lungekræft hos mennesker, der er i høj risiko for at få sygdommen.

Det skriver Sky News.

Det er forskere fra University of Oxford, Francis Crick Institute og University College London, der står bag forsøget på at udvikle vaccinen, og til mediet kalder Lola Manterola – der er formand for organisationen Cris Cancer Foundation i London – studiet for »banebrydende«, da det repræsenterer et stort skridt i retning af at forebygge kræft.

Forskerne bruger ifølge Sky News en lignende teknologi, som den der blev brugt til at skabe Oxford-AstraZenecas Covid-vaccine under coronapandemien.

Det er målet, at den skal aktivere immunsystemet til at dræbe kræftceller og stoppe lungekræften.

Forsøget med at udvikle vaccinen er dog endnu i sit tidlige stadie, og forskerne har foreløbigt fået bevilget 1,7 millioner pund – knap 15 millioner kroner – til at fremstille 3.000 doser af vaccinen.

Hvis det lykkes at fremstille en vaccine, som udløser en immunrespons, vil den gå videre til et klinisk forsøg, skriver Sky News.

Hvis de kliniske forsøge også kaster positive resultater af sig, kan det føre til forsøg på mennesker, som er i høj risiko for at få sygdommen.

Det er ifølge det britiske medie særligt personer i alderen 55-74 år, som ryger eller tidligere har røget.