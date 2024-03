»Den der høstak, den bliver du ikke Miss Danmark med«. »Du er grim, grim, grim, og sur og ondskabsfuld«.

»Du tager på og tager på og tager på – det bliver du altså nødt til at tage hensyn til i din påklædning.«

De tre beskeder er nogle få eksempler på de hademails, der dagligt lander i debattør og forfatter Julia Lahmes mailboks. Tidligere fik hun ondt i maven af dem, men nu har hun fundet en måde at deale med beskederne på.

»Jeg har fået hademails i 20 år. I perioder har de gjort, at jeg er holdt op med at engagere mig i debatten, fordi jeg hver gang modtog beskeder af værste skuffe.«

Julia Lahme har været chefredaktør på damebladet ‘Cosmopolitan’, hun skriver klummer, og så har hun været ekspert på både TV 2 og i DR-programmet ‘Gift ved første blik’. Senest har hun skrevet en bog om kærlighed. Med andre ord er hun en af dem, der stikker snuden frem. Det betyder, at hun ofte får kommentarer fra seere, lyttere og læsere.

Julia Lahme får jævnligt klager fra seere, lyttere og læsere, der mener, hun er for meget eller for lidt eller for fregnet...

»I perioder er det helt gak,« siger hun om beskederne, men hun er langt fra den eneste, der jævnligt modtager sure beskeder. Tidligere har både tv-værten Anne Glad og fitnessguruen Charlotte Birchow fortalt om tilsvarende oplevelser.

For Julia Lahme er beskederne et bevis på, hvordan »man ser på kvinder«. Hun har blandt meget andet fået spørgsmål om, hvorvidt hun har bh på, når hun har været på skærmen.

»Noget af det sjoveste var en, der bad mig om at vaske mig i ansigtet, fordi jeg havde pletter (fregner). Rigtig mange mails går på udseende og ligestillingsspørgsmål,« siger hun og tilføjer:

»Det er sjældent konstruktiv kritik, som jeg kan lære noget af, alligevel kigger jeg på dem med kærlighed og nægter at lade mig kue.«

Men som hun på Instagram med klar stemmeføring slår fast: »Min validering skal ikke foregå i samråd, den kommer indefra.«

Derfor har hun på Instagram opfundet ‘Klagekassen’, der brillerer ved altid at have åbent. Her læser hun udvalgte hadbeskeder højt for sine 26.000 følgere.

»På den måde tager jeg ejerskab over fortællingen, for jeg vil ikke være et offer for andres opkast.«

Til stor begejstring for sine følgere læser hun med et smil og neutral stemmeføring sine mails højt, præcis som du kan se i videoen ovenfor.

»Det er nærmest comedy. Jeg læser dem op som et kærestebrev, for jeg synes ikke hadbeskeder bekæmpes ved at svine afsenderne til. Jeg vil ikke være ligesom dem,« siger Julia Lahme.

Hun gør sig umage med at beskytte afsendernes privatliv, men har en helt fast praksis for, hvordan hun behandler ‘klagerne’.

»Jeg blokerer vedkommende. Vælger nogle få af beskederne, som jeg deler, og derefter sletter jeg alle spor af dem. For de skal ikke være i mit liv.«

Men efter hun er begyndt at dele sine hademails, gør de væsentligt mindre ondt i maven:

»Jeg ser på afsenderne med stor mildhed. Præcis som jeg ønsker, at andre skal se på mig, og jeg har lært, at ‘det man siger, er man selv'.«