Det begynder på den allerførste date, når regningen for kaffe skal deles nøjagtigt i to, men det breder sig med lynets hast til resten af vores kærlighedsliv. Vi er for nærige, når det kommer til kærlighed. Det mener trendforsker Julia Lahme.

»Man vil ikke være den, der giver for meget. Og man vil i hvert fald heller ikke være den, der giver først,« siger hun, der i en ny bog appellerer til, at vi tør være mere generøse med både følelser og kærlighedserklæringer.

»For kærlighed er det bedste værn mod ensomhed og tristesse, og følelsen af at verden er ved at gå af lave.«

Julia Lahme har været ekspert i flere sæsoner af ‘Gift ved første blik’ og er forfatter til flere bøger. Senest har hun skrevet ‘En bog om kærlighed’.

Drop alle forbehold og vær lidt mindre nærige med kærligheden. Sådan lyder rådet fra forfatter Julia Lahme. Foto: Soren Bidstrup Vis mere Drop alle forbehold og vær lidt mindre nærige med kærligheden. Sådan lyder rådet fra forfatter Julia Lahme. Foto: Soren Bidstrup

Når hun læser dameblade, og lytter til samtaler mellem veninder, er det (for) ofte råd som 'Pas på dig selv’, ‘Husk at sætte grænser’ og ‘Bliv nu ikke for begejstret’, der gives til forelskede, når lynet har kortsluttet al fornuft.

»Måske er det angsten for at blive såret. Måske er vi bange for at give for meget … Jeg tror på, at vi skal turde kaste os ud i alt det gode – uden at se os over skulderen.«

Selv besluttede hun, da hun for 23 år siden mødte sin mand Johan Lahme Forsby, at efterleve følgende råd:

»Kør med sikkerhedssele, cykelhjelm og lad være med at ryge for mange smøger. Men drop alle forbehold, når det kommer til kærlighed.«

Julia Lahme Er etnolog, forfatter og trendforsker.

Gift med rapperen Jooks, aka Johan Lahme Forsby.

Sammen er de forældre til to drenge på 12 og 16 år.

Aktuel med bogen 'En bog om kærlighed'.

I en spørgeskemaundersøgelse, har hun spurgt 500 danskere: »Hvad ønsker du dig mest i livet?«. Fra hele 92,2 procent lød svaret ‘et kærlighedsfuldt liv’, mens blot 2,8 procent svarede ‘økonomisk succes’.

Alligevel mener Julia Lahme, at vi forholder os til kærlighed, som vi gør til vores penge. Vi holder igen og er nøjeregnende med, at regnskabet stemmer.

Men tager man sig selv i at tænke: ‘Jeg skal i hvert fald ikke ringe først’ eller ‘Nu har jeg taget opvasken seks gange’, skal man tage sig selv i nakken, mener hun.

»I kærlighed får vi altid mere, end vi giver, men millimeterdemokrati slår alting ihjel. Begynder vi at regne på det, bliver der ikke noget tilbage. Når folk ikke vil have fælles økonomi, fordi de er bange for at deres partner bruger for meget – synes jeg, det er værd at spørge sig selv, om det virkelig er de 800 kroner, den anden bruger på et par bukser, der ødelægger kærligheden hjemme hos jer.«

Julia Lahme er mor til teenagere, hver dag råber hun: 'Jeg elsker dig' fra fjerde sal, når de er på vej i skole. »Heldigvis råber de det tilbage.« Foto: Soren Bidstrup Vis mere Julia Lahme er mor til teenagere, hver dag råber hun: 'Jeg elsker dig' fra fjerde sal, når de er på vej i skole. »Heldigvis råber de det tilbage.« Foto: Soren Bidstrup

Julia Lahme giver ikke meget for råd om at holde igen eller spille kostbar. Selv hviler hun godt i troen på, at hendes mand altid vil hende det godt.

»Jeg er ikke strategisk med min kærlighed. Jeg er ikke mystisk og hemmelighedsfuld, alt det, man får at vide, at man skal være. Jeg giver mig selv, og jeg er mig selv.«

Når hun ind imellem dummer sig, er hun ikke bange for at sige undskyld.

»Jeg forsøger at være i verden uden forsvar – og det vigtige er, at det ikke betyder, at jeg bliver tromlet.«

Fem måder Julia Lahme prioriterer kærligheden: 1. »Johan og jeg prioriterer vores kærlighed og relation, meget højt. Konkret handler det om, at være så nysgerrige på hinanden, at vi hellere vil tale end se Netflix.« 2. »Selvom vi har børn, har vi kæmpet for ikke konstant at være overvåget af to korte mennesker. Alle, der nogen sinde har vist interesse for vores børn, har passet dem, og vi har ikke været bange for at være væk fra dem.« 3. »Hver anden gang, vi har været afsted, er vi alligevel blevet kaldt hjem, fordi nogle kaster op. Sådan er livet, men så har vi haft 40 dejlige minutter i bil.« 4. »Jeg tror på kaos og kærlighed frem for orden og perfektion. Jeg har ingen krav til perfektion. Jeg vil hellere tale med min mand end vaske tøj. Vi har sjældent ens sokker på, og børnene har ikke altid madpakker med. Vi spiser frysepizza for at have tid sammen, og det kan tælles på en hånd, hvor mange gange jeg har bagt kage til skole eller institutioner.« 5. »Husk at lufte de tre ord, 'Jeg elsker dig'. Hver dag råber jeg det ud af vinduet på fjerde sal, når mine børn er på vej i skole. Heldigvis råber de det tilbage.«

Metoden virker – også når det gælder forholdet til Julia Lahmes venner:

»Jeg har mange venner, jeg elsker, som ikke elsker mig. Men det er ok, for jeg er ikke nærig med kærlighed. Jeg fortæller dem, at jeg elsker dem, at jeg har brug for dem, og jeg siger undskyld, når jeg har været hensynsløs eller ikke er der nok.«

Vil du som Julia Lahme lukke kærligheden ind i sit liv, skal den vælges til og have plads. Som forfatteren siger:

»Vi er for dårlige til at vælge fra, til at stå ved, hvad der er allervigtigst. Nogle gange er det ikke vigtigt at dukke op til en fødselsdag. Nogle gange er det vigtigere at være hjemme hos sin kæreste.«