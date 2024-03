Børn i Danmark har det godt. Så godt, at engelske Helen Russell har skrevet en bog om, hvad hun har lært af dansk børneopdragelse i sine mange år i landet.

Og en ting, hun har tager med sig, er, hvordan man går til børnene i danske skoler. Det er nemlig afgørende, mener hun.

Forfatteren og journalisten Russell har overfor B.T. uddybet syv punkter, hun også selv har beskrevet i en artikel i mediet The Guardian.

Blandt andet den selvstændighed, danske børn bliver opdraget til at have.

1. Danske børn lærer at tænke sig selv



Helen Russel kommer selv fra et skolesystem og et samfund, hvor der er skrappere krav til, hvordan børn skal opføre sig.

Helen Russell skulle bare bo et enkelt år i Danmark, men hat nu svært ved at se sig bo andre steder. Foto: Jonas HUsballe Normann Foto: Pressefoto: Jonas HUsballe Normann Vis mere Helen Russell skulle bare bo et enkelt år i Danmark, men hat nu svært ved at se sig bo andre steder. Foto: Jonas HUsballe Normann Foto: Pressefoto: Jonas HUsballe Normann

Elever er Des med læreren, bærer uniform og skal sidde pænt og lytte, hvor det i Danmark og de nordiske lande er en anden sag.

»Børnene lærer, hvordan de skal tænke og ikke bare, hvad de skal tænke,« siger Helen Russell om det danske system.

»Jeg oplever, at mine børn er gode til at tale med fremmede – inklusiv voksne. Også sammenlignet med børn i England,« siger Helen Russell, hvis børn er opvokset i Danmark.

Forfatteren mener, at det kan give ekstra arbejde på den korte bane med børn, der tænker selv, men understreger, at det er bedre med selvsikre kritisktænkende individer på den lange bane.

Den nordiske model, hvor børn kommer senere i skole og får færre lektier, ser ud til at virke.

Det bakker Russell blandt andet op med udtalelser fra forsker Sabilah Eboo Alwani, som siger for meget lektietid kan hæmme børns udvikling.

2. Fremfor ros er der nysgerrighed

I sin artikel hos The Guardian skriver Helen Russell videre, at ikke alle børnefotos ender på køleskabet i danske hjem.

Oversat; at vi ikke overøser de små med ros i Danmark.

Danskere læggere i højere grad vægt på vejen dertil frem for resultatet, har Helen Russell erfaret.

Forfatteren har talt med den danske psykolog Sofie Münster, som siger, at børn lærer selv at bedømme deres præstationer, når de roses for indsatsen.

Hvis resultater roses, lærer børn at søge bekræftelse udefra.

3. Og familiemåltidet er helligt

Derudover mener Helen Russell også, at udlændinge kunne lære noget af den danske tradition for at samles om familiemiddagen.

Hun bemærker, at man her i landet kan opleve en direktør undskylde sig og tage hjem fra mødet, fordi vedkommende skal hente børn.

I England er der ikke kutyme for at gøre sådan, bemærker Helen Russell, som selv har oplevet forskellen der her er imellem Danmark og England.

4. Leg giver sunde børn - også den grænsesøgende slags

Helen Russell er stor tilhænger af at give børn gode og vide muligheder for at lege.

De børn, der klatrer i træer, er mindre tilbøjelige til at blive højdeskræk, refererer hun, at en undersøgelse fra Norge viser.

Noget, der også hænger sammen med en sted, hvor de nordiske lande og Danmark skiller sig ud.

»Tillid er en af de store ting for mig. Jeg har bidt mærke i, at man i Danmark er meget mere tillidsfuld,« siger Helen Russell.

Hun nævner eksempelvis en stor undersøgelse, som viser, at tabte punge i over 80 procent af tilfældende bliver leveret tilbage til rette ejermand i Danmark, at danske børn får lov at sove i barnevogne på offentlige steder, og at 77 procent af danskerne stoler på, at en fremmed vil dem godt.

Det viser en dansk værdiundersøgelse.

De tre sidste råd på hendes liste over ting, forældre verden over kan lade sig inspirere af, er:

5. Der findes ikke dårligt vejr ...

... kun dårlig påklædning, og derfor er der ingen grund til at gemme poderne væk indendørs.

6. Fællessang er godt

Morgensang på skoler, for eksempel, styrker fællesskab.

7. I Danmark og Norden kan familier se ud på mange måder

I Danmark lærer børn blandt andet, at man ikke behøver at være gift for, at en familie er rigtig.

Noget, der overraskede om dansk opdragelse

Der er dog også ting, forfatteren ikke elsker ved dansk opdragelse.

Helen Russell påpeger nemlig, at engelske børn i gennemsnit får en smartphone, når de er 11 år, hvor danske børn i gennemsnit er ni år.

»Det er noget som – måske i forlængelse af den lidt mere frie tilgang – man i Danmark har været længere om at overveje. At det måske ikke er det bedste for børn.«

How to Raise a Viking: The Secrets of Parenting the World's Happiest Children, Helen Russells nye bog, udkom i midten af februar.