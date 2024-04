Små fragmenter af fugleinfluenza er blevet fundet i pasteuriserede komælk til forbrugerne i USA.

Egentlig skulle en pasteurisering fjerne alle uønskede virus og bakterier, men alligevel har man fundet de små fragmenter.

Den pasteuriserede komælk, som er blevet undersøgt, er købt i landets supermarkeder.

Men mælken udgør sandsynligvis ingen sundhedsrisiko for mennesker, lyder det fra FDA.

Seniorforsker i virus & mikrobiologi hos SSI Ramona Trebbien hæfter sig ved FDAs melding, men kalder det stadig for opsigtsvækkende.

»Det at man begynder at finde det i konsummælk, er opsigtsvækkende. Så betyder det, at det alligevel ryger ud til forbrugerne.«

»Det er typisk i de køer, som har yverbetændelse, der har haft fugleinfluenza. Det er normal praksis, at man ikke kan bruge mælken, hvis de har yverbetændelse. Men der er alligevel noget, som er kommet i gennem nåleøjet, og man har fundet de her fragmenter af virus.«

Det nuværende udbrud af fugleinfluenza begyndte i 2020. Det har ført til millioner af fugles død. Tidligere på måneden meddelte amerikanske myndigheder, et en person i Texas var ved at komme sig efter smitte fra malkekvæg.

FDA skriver, at fragmenterne af fugleinfluenza blev opdaget ved en såkaldt qPCR-test, som er i stand til at påvise virus, selv om varmen fra pasteuriseringen af mælken reelt har inaktiveret virus.

»Pasteuriseringen af mælken har tjent folkesundheden godt i mere end 100 år,« skriver FDA på sin hjemmeside.

»Selv hvis virus kan påvises i rå mælk, så forventes pasteurisering generelt at nedbringe niveauet af patogener, således at mælken ikke udgør en risiko for forbrugernes sundhed.«

Forskerne ved FDA arbejder nu på at undersøge den mælk, som er testet positiv for fugleinfluenza, men man henviser til, at mælken stadig er sikker.

»De regner stadig med at pasteuriseringsprocessen er god og tilstrækkelig,« siger Roman Trebbien og fortsætter:

»Processen er, at man fjerner aktiv virus. Virus består af protein og fedt og Rna-materiale (virus genom). Der kan dog forekomme fragmenter, selvom selve virus er nedbrudt. Det er dog ikke aktiv virus, man har fundet, men de her fragmenter.«

I forhold til FDAs udmelding, er det stadig sikkert at drikke pasteuriseret mælk i USA, mener Ramona Trebbien.

Det er usandsynligt, at lignende kommer til Danmark, som det ser ud nu.