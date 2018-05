Er du på vej på stranden med en engangsgrill under armen? Drop grillpølserne og svøm i stedet en tur i havet. Overvægt er nemlig en stadig stigende trussel - ikke bare mod bukselinningen i dine badeshort – men for udbredelsen af kræft i hele verden.

Det konkluderer en ny, omfattende international rapport. Continuous Update Study, som bl.a. World Cancer Research Fund (WRCF) star bag, udgiver hvert tiende år en rapport, hvor de med fokus på kost og motion samler den eksisterende viden i forebyggelse af kræft.

»Vores research viser, at der formentlig ikke er specifikke fødevare eller kosttilskud, som alene spiller en rolle i forhold til udvikling eller forebyggelse af kræft. Derimod er det kostmønstre og dit niveau af fysisk aktivitet gennem hele livet, der gør dig mere eller mindre udsat for at blive ramt af kræft,« siger direktør for WCRF, Dr Giota Mitrou.

I rapporten har forskerne lavet 10 anbefalinger indenfor kost og motion, som kan bringe antallet af tilfælde væsentlig ned. Mellem 30-50 pct. af alle kræfttilfælde kan nemlig forebygges, har studier de senere år vist.

Især den stadig stigende overvægt, står i den nye rapport for skud. Herhjemme er antallet af både overvægtige og svært overvægtige steget siden 2010, så mere end hver anden dansker i dag vejer for meget.

‘Der er stærke beviser for, at mere kropsfedt forårsager mange kræftformer, og dette bevis er styrket i løbet af det seneste årti,’ fremgår det af rapporten. Derfor anbefaler forskerne, at man undgår fast food og andet forarbejdet mad med højt indhold af fedt, sukker og stivelse, da den energi-mættede mad er en motorvej til overvægt.

‘Hvis disse nuværende tendenser fortsætter, er det sandsynligt, at overvægt og fedme overhaler rygning som den største risikofaktor for kræft,’ står der i rapporten.

Ekspertpanelerne bag rapporten består ifølge overlæge hos Kræftens Bekæmpelse Hans Storm af ’yderst seriøse og vidende forskere’, hvis fokus dog er rettet specifikt mod kost og motion. De Europæiske Kræftråd er lavet af et lignende panel, hvor man medtager alle betydende risikofaktorer og dermed også f.eks. rygning og sol.

»Fedme er et problem. Den stigning vi kommer til at se vil gøre sig gældende for alle de sygdomme, som relaterer til overvægt f.eks. sukkersyge og hjertekarsygdomme – men bestemt også på kræft,« siger Hans Storm.

I de nordiske lande mener Hans Storm ikke, at overvægten er ved at overhale rygning.

205.000 ud af 2,1 mio. kræfttilfælde i Norden kunne undgås, hvis man fjerner al overvægt i de nordiske lande, viser et studie, som sidste år blev udgivet i European Journal of Cancer. Et tilsvarende studie fra 2018 viser, at 430.000 kræfttilfælde – altså mere en dobbelt så mange – kunne undgås, hvis ingen røg.

Når forskerne konkluderer, at overvægt er på vej ud i overhalingsbanen, er det med udgangspunkt i, at antallet af overvægtige stiger, men antallet af rygere falder.

»Det er under forudsætning af, at vi får tobaksepidemien løst. Og det er nok svært, når flere lande – også Danmark - ikke vil bruge de bedste instrumenter som pris, afgifter, og neutrale tobaksprodukter under disken,« siger Hans Storm.

Så før du dropper pølserne, skod lige cigaretten.

Forebyg kræft: Sådan skal du motionere og spise

1. Hold vægten stabil idenfor normalområdet (BMI mellem 18 og 25)

2. Gå mere, sid mindre – gør fysisk aktivitet til en naturlig del af din hverdag

3. Fyld tallerkenen med fuldkorn, grøntsager, frugt og bælgfrugter hver eneste dag

4. Skru ned for ’fast food’ og andre fødevarer med meget fedt, stivelse og sukker

5. Skær ned på kød fra firbenede dyr og drop så vidt muligt forarbejdet kød (bacon, spegepølse)

6. Sluk tørsten i vand og andre drikkevarer uden sukker

7. Hold igen med alkohol

8. Sats ikke på kosttilskud og spis i stedet fødevarer med mange vitaminer og mineraler

9. Am dit barn, hvis du kan

10. Har du haft kræft – vær ekstra opmærksom på at følge anbefalingerne

Du kan læse mere om WCRFs Cancer Prvention Recommendations her