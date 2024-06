Du kan se dem overalt i gadebilledet. Personer, som er dybt optaget af deres mobiltelefon.

Men er du ung, kan tiden på nettet få alvorlige konsekvenser for din udvikling.

Sådan lyder advarslen fra forskere fra University College London på baggrund af et nyt studie om internetafhængighed.

Her konkluderer forskerne, at det kan få alvorlige konsekvenser for teenageres hjerner, hvis de bruger for lang tid på nettet, skriver The Independent.

Forskerne har analyseret data fra 12 studier fra Korea, Kina og Indonesien, hvor i alt 237 børn og unge i alderen ti til 19 år, som er blevet diagnosticeret med internetafhængighed, er blevet undersøgt.

Det får forskerne til at komme med en klar anbefaling.

»Der er ingen tvivl om, at internettet har visse fordele, men når det begynder at påvirke vores dagligdag, er det et problem,« siger Irene Lee, som er en af forskerne bag studiet.

»Vi vil opfordre til, at unge mennesker indfører fornuftige tidsgrænser for deres daglige brug af internettet og sikrer, at de er opmærksomme på de psykologiske og sociale konsekvenser af at bruge for meget tid online,« tilføjer hun.

På baggrund af scanninger af de 237 testpersoners hjerner konkluderer forskerne, at internetafhængighed kan forårsage uhensigtsmæssige ændringer i en teenagers hjerne.

Blandt andet kan internetafhængige unge få sværere ved at vedligeholde sociale relationer og indgå i sociale sammenhænge, få søvnproblemer og udvikle uregelmæssige spisemønstre.

Det er særlig kritisk, fordi hjernen stadig er ved at udvikle sig, mens man er mellem 10 og 19 år, idet ændringerne i hjernen kan give internetafhængige unge problemer også på langt sigt.

Internetafhængighed defineres af forskerne som når en person ikke er i stand til at stå for fristelsen til at være på nettet, selvom det har negative konsekvenser for vedkommendes psykologiske velbefindende samt deres sociale liv og studie- eller arbejdsliv.

Så der er – heldigvis – for langt de fleste intet galt i at bruge nettet. Heller ikke for teenagere.

Men forskerne bag studiet anbefaler, at man undgår overdreven brug.

Andre forskere har imidlertid pointeret, at det er svært at drage sikre konklusioner ud fra studiet på grund af det beskedne antal testpersoner.

