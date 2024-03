Mere end 100.000 danskere tager medicin for at tabe sig. For de fleste vil det lykkes at smide (måske endda) mange kilo.

Selvom det kan lyde sådan, udretter medicinen ikke mirakler. En ny bog vil hjælpe Wegovy og Ozempic-brugere til at holde vægten. Den slags hjælp er der brug for, mener professor.

»Desværre ved jeg, at nogle tager medicinen uden at gøre andet. Det er ærgerligt,« siger Jens Meldgaard Bruun, der er klinisk professor, overlæge og leder af Nationalt Center for Overvægt i Danmark.

Med vægttabsmedicin er det muligt at reducere sin vægt med 10-15 procent, men både fra kommuner, der tilbyder vægttabskurser, og fra praktiserende læger, der udskriver medicinen, hører Jens Meldgaard Bruun om danskere, der med en recept i hånden siger: ‘Jeg har ikke behov for en livsstilsændring, for jeg taber mig jo allerede’.

Men vægttabsmedicin kan ikke stå alene, fastslår han.

»Brugerne skal også ændre deres kost og skrue op for mængden af fysisk aktivitet. Ændrer de ikke livsstil, risikerer de at tage det hele på igen, når de stopper med medicinen. Det er desværre næsten lige så sikkert som amen i kirken.«

Det vil en ny bog målrettet brugere af vægttabsmedicin ændre på. Forfatterne vil hjælpe danskere, der har smidt kilo med hjælp fra Wegovy eller en anden medicin, med at bevare deres vægttab.

‘GLP-1 Revolutionen’ bugner af opskrifter på kaloriefattige retter og ligner til forveksling en bog om slankekure fra dengang den slags kun kunne opnås gennem ændringer i kost og motion.

Suzy Wengel og Majken Brinkmann har udgivet en slankebog målrettet danskere, der tager vægttabsmedicin. Foto: Privatfoto Vis mere Suzy Wengel og Majken Brinkmann har udgivet en slankebog målrettet danskere, der tager vægttabsmedicin. Foto: Privatfoto

Forfatterne er eksperter i vægttab, for Suzy Wengel og Majken Brinkmann står bag vægttabsprincippet Sense, der har hjulpet mange danskere til at tabe sig.

Både blandt de 151.0000, der følger deres Facebook-side ‘Sense – sund med fornuft’, og blandt de 6.000 betalende medlemmer, af deres kostunivers, ser de stadig flere, der benytter sig af den nye medicin.

Alligevel kom omfanget bag på dem, da de lavede en rundspørge blandt deres brugere.

»Det viste sig, at helt op til 10 procent af vores medlemmer bruger det. Det overraskede os faktisk,« siger Suzy Wengel:

»Men Wegovy kan noget, som intet lægemiddel har kunnet før. Det har en interessant effekt på mennesker med mad-støj, (når maden fylder 90 procent af ens tanker, red.). For medicinen kan slukke for støjen.«

Men medicinen skal suppleres, siger læge Majken Brinkmann:

»Uanset hvilken medicin, man tager, er risikoen meget, meget høj for at man tager på igen, når man skal vænne sig til at mærke sult igen.«

Når man trapper ned eller stopper med at tage medicin bliver man »ramt af appetithammeren«, som Suzy Wengel kalder den.

GLP-1-lægemidler GLP-1-lægemidler er en gruppe lægemidler, som indeholder kunstigt fremstillet GLP-1-hormon. GLP-1-hormonet frigives i tarmen, når vi spiser, og det spiller en vigtig rolle for regulering af appetitten, fordi det skaber en følelse af mæthed. Derfor oplever mange, at de taber sig, når de får medicin med GLP-1. Både Novo Nordisks diabetesmedicin Ozempic og vægttabsmedicinen Wegovy er GLP-1-lægemidler.

Alligevel er der stor forskel på, hvordan de praktiserende læger forbereder deres patienter på tiden efter medicinen, siger kvinderne, der sammen har holdt kurser for praktiserende læger.

»Nogle lægeklinikker er super gode til at instruere i brugen af medicinen, men der er også læger, der burde gøre mere opmærksom på, at medicinen ikke kan stå alene,« siger Suzy Wengel.

Netop derfor er Jens Meldgaard Bruun godt tilfreds med forfatternes initiativ:

»Rigtig mange vil bare gerne have medicin, men ikke ændre deres livsstil i øvrigt. Kan man få brugerne til at forstå, at vægttabsmedicin skal tages sammen med kost og motion er det godt,« siger han og tilføjer:

»Måske er det et kedeligt budskab, men det er også et godt budskab – for ved at lave livsstilsinterventioner, vinder man sundhed, som man kan drage fordel af resten af livet.«

