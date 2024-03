Sidste år fik 600 danske diabetikere amputeret et ben, en forfod eller en tå for første gang.

Det får nu Diabetesforeningen til at komme med en klar opfordring.

»En amputation er ikke kun en tragedie for det enkelte menneske med diabetes, men trækker samtidig store veksler på sundhedsvæsnets i forvejen knappe ressourcer,« siger Diabetesforeningens administrerende direktør, Claus Richter, i en pressemeddelelse.

Her lader man forstå, at 600 amputationer ifølge foreningen er 600 for mange.

Tallet har foreningen fra sit dataværktøj diabetestal.nu, der samler data fra en række registre og kliniske databaser. Antallet af amputationer har igennem flere år været nogenlunde det samme.

Men én ting vil kunne få det ned:

Hurtigere behandling.

Ifølge Diabetesforeningen er den hyppigste årsag til amputation nemlig diabetiske fodsår, som i løbet af få dage kan sprede sig og medføre amputation.

Fakta: Amputationer Sundhedsstyrelsen estimerede i 2011, at en amputation koster cirka en halv million kroner.

Til sammenligning er regionernes gennemsnitlige udgift pr. patient til fodterapi 861 kroner om året.

Op til 30 procent af alle danskere, der har fået foretaget en benamputation, dør inden for de første 30 dage efter amputationen.

Et år efter en amputation er op til hver anden død.

Mennesker med diabetes har 10-30 gange højere amputationsrisiko end gennemsnittet.

På baggrund af et studie fra Steno Diabetes Center Copenhagen skønnes det, at der sidste år blev foretaget omkring 1.000 amputationer. I det tal indgår også mennesker med diabetes, der er blevet amputeret flere gange.

»Tid er med andre ord en afgørende faktor i behandlingen. Det står også klart oven på amputationssagen, der begyndte i 2022, og hvor det kom frem i medierne, at flere unødigt havde fået amputeret et ben,« skriver foreningen i pressemeddelelsen.

Derfor foreslår Diabetesforeningen, at autoriserede fodterapeuter over hele landet skal kunne henvise patienter direkte til specialiseret sårbehandling – uden om den praktiserende læge.

I dag er det kun muligt i Region Sjælland og – fra foråret 2024 – i Region Syddanmark.

»Med sammenhængende behandling over hele landet kan vi forebygge et regionalt postnummerlotteri og nye amputationsskandaler,« siger Claus Richter.

Samtidig påpeger han, at en amputation koster samfundet omkring en halv million kroner, mens udgiften til fodterapibehandling i gennemsnit kun er få hundrede kroner årligt.