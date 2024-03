Et kæmpe studie afslører alvorlige resultater.

Studiet viser nemlig, at hvis man kaster sig over en særlig gruppe af madvarer, kommer det med en lang række sunhedsrisici. Faktisk 32 af dem.

Og de fødevarer, som, det nye studie slår fast, har en forbindelse til alvorlige sundhedseffekter, er ultraforarbejdet mad, skriver The Guardian.

Nogle af de følger, der kan være ved at spise de usunde fødevarer, er øget risiko for hjerteproblemer, kræft, type 2-diabetes, problemer med ens mentale helbred og tidlig død.

Undersøgelsen er den største af sin slags til dato, og eksperter fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health i USA, Sydney Universitet og Sorbonne University i France har blandt andre bidraget til den.

9,9 millioner mennesker er med i undersøgelsen, som inkluderer fundene fra 45 forskellige meta-analyser, man har samlet.

Ifølge det engelske medie er mere end halvdelen af den mad, der bliver indtaget i USA og England ultraforarbejdet mad, også kendt som UPF.

Den ultraforarbejdede mad tæller blandt andet indpakkede kager og snacks, sodavand, fastfood, færdigretter, slik og sukkerfyldte morgenmadsprodukter for bare at nævne et par stykker.

Også fødevarer, som folk tror er sunde, eller som udgiver sig for at være fedtfattige, indeholder masser af unaturlige produkter, som man kan læse mere om her.

Desuden kædes de ultraforarbejdede fødevarer også sammen med en sygelig afhængighed af mad.

Til det skal selvfølgelig også lægges, at de ofte indeholder store mængder salt, sukker og fedt, ligesom de er lave på god næring.