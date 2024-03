Finn Erik Larsen har mødt en ny kærlighed. Men han er også gift med Kirsten.

Ægteskabet har været i 57 år, og han skal ikke skilles.

»Kirsten er min kone, og jeg vil ikke forlade hende. Hun har forladt mig – på en måde. Men jeg forlader ikke hende, så længe hun trækker vejret.«

Det her er historien om, hvordan sygdom kan tvinge én til at ændre planer, men også om, at man både kan ære det, der var, og samtidig give plads til ny kærlighed – hvis man tør.

Sorgen over at have mistet sin hustru til alzheimers, må ikke ødelægge resten af Finn Erik Larsens liv. Foto: Jacob Sofussen

Finn Erik Larsen deler sin kærlighedshistorie i dokumentarfilmen ‘Ekko af kærlighed’. Sammen med otte andre mænd og kvinder mellem 80 og 100 år, fortæller han om sorgen, når en livslang kærlighed bliver flået itu.

Ekko af Kærlighed Vil du se dokumentarfilmen?

Den bliver vist i biografer landet over, når dokumentarfilmfestivalen CPH: DOX åbner den 13. marts.



Uanset om det er af døden – eller som det er sket i hans og Kirstens tilfælde – sygdom, der er årsag, så fylder sorgen og savnet. Som Finn Erik Larsen til B.T. uddyber:

»Min kone er ikke død, men jeg har mistet hende. Hun er ikke længere en del af mit hverdagsliv, men jeg savner hende og det liv, vi havde sammen.«

Kirsten Larsen har Alzheimers. Hun fik diagnosen i 2015 og det er fem år siden, at hendes adresse permanent blev flyttet til et plejehjem. I dag kan hun ikke længere tale og hun kan ikke længere genkende sin mand.

Kirsten og Finn Erik Larsen blev gift den 10. september 1966. Foto: Privatfoto

Kirsten og Finn Erik Larsen mødte hinanden, da hun var 17, og han var 22 år. Han forelskede sig både i hende og hendes musikalske familie. Livet igennem har musikken bundet parret sammen.

»Det har været et formidabelt ægteskab. Vi fik tre børn, blev begge uddannet lærere og har haft et meget lykkeligt og meget kunstnerisk ægteskab. Jeg blev skoleleder og Kirsten underviste, indtil hun blev 65 år.«

Allerede dengang havde sygdommen tag i hende, men det vidste hverken hun eller han – endnu.

Det var Kirsten selv, der et par år før sin pensionering gik til lægen, fordi hun ikke syntes, hun huskede så godt, som hun plejede. Lægen sendte hende til udredning på Hukommelsesklinikken, hvor de første tegn på begyndende demens blev konstateret.

Siden forsvandt hun umærkeligt længere og længere væk i glemslen. De første år opdagede hendes mand ikke forandringerne:

»Jeg boede jo sammen med hende hver dag … Det skete bare – og jeg tog over på flere og flere områder og indrettede vores hjem, så hun for eksempel bedre kunne finde sit tøj..«

Først da personalet på det plejehjem, hvor Kirsten havde en aflastningsplads, foreslog, at hun skulle flytte ind permanent, gik det op for ham, hvor syg hun var.

Kirsten og Finn Erik Larsen har tre børn og har haft et »meget lykkeligt og meget kunstnerisk ægteskab«. Foto: Privatfoto

Dét fik Finn Erik Larsen til at tage en vigtig beslutning:

»Jeg har set mange ægtefæller ryge med i faldet. De kommer hver dag på plejehjemmet for at besøge deres mand eller kone og glemmer helt selv at leve. Jeg vil ikke falde i det hul. Jeg vil holde mig levende – også for Kirstens skyld.«

Finn Erik Larsen er 83 år, men langtfra færdig med livet. Han arbejder på Sporvejsmuseet, dyrker motion, vinterbader, spiller musik, går i kirke og underviser sammen med Mette børn i de mindre klasser. Det tilfører forholdet en ekstra dimension.

Finn Erik Larsen kan umuligt gradbøje kærligheden:

»Det er to forskellige slags kærlighed. Kirsten og mit liv har strakt sig fra den intense unge kærlighed, til en praktisk, intim og imødekommende kærlighed. Vores ægteskab var kærligt, men også et fællesskab, som handlede om at drive virksomheden familien Larsen.«

Mette og Finn Erik har fundet et fællesskab blandt andet når de med sang og musik underviser børn i de mindre klasser i følelser som angst, vred, glæde og sorg. Foto: Privatfoto

Med Mette er det anderledes.

»Trods den store aldersforskel på 30 år oplever jeg en nærhed og samhørighed, som jeg ikke har mødt før. Det er meget kærligt og meget værdifuldt for mig,« siger han.

Oprindeligt mødte de to hinanden og blev venner i den vinterbadeklub, hvor begge kom.

»Senere opdagede vi, at der var meget mere mellem os, end vi havde vidst, og vi dannede par,« siger han med glæde i stemmen.

Men når han en til to gange om ugen besøger Kirsten på plejehjemmet, er det ikke historier om ny kærlighed og nye begyndelser, han hører fra de andre pårørende. Da han en dag spurgte én, om hun var kommet videre med sit liv, lød svaret:

»Nej, det kan jeg ikke være bekendt. Hvad ville folk ikke sige?«

Selv har han tænkt nogle af de samme tanker. Men både Mette og han har kun mødt respekt og anerkendelse.

»Mine og Kirstens børn synes, det er lykken, at deres far har fundet kærligheden på ny. Mine børn siger, at hvis jeg ikke havde mødt Mette, var jeg nok død for længe siden.«

Som Finn Erik Larsen siger:

»Livet kan pludselig blive noget andet, end vi planlægger, og man skal turde give slip. Ellers dør den forkerte. Jeg tror selv på, at jeg kan være en meget mere nærværende mand for Kirsten, fordi jeg lever, som jeg gør.«

