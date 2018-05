Kan det skade din sundhed, hvis du går rundt med gamle fyldninger i tænderne med kviksølv?



Hvis du har amalgam-fyldninger i munden, så har du også kviksølv i munden. Amalgam er nemlig en legering mellem det giftige metal kviksølv og et eller flere andre metaller.

Men hvor skadeligt er kviksølv i munden? Og kan man overhovedet måle i kroppen, at du har amalgam-fyldninger? Det har forskning.no spurgt forskere om i en artikel bragt på Videnskab.dk.

I Norge blev det for 10 år siden forbudt at fylde hullerne i tænderne med amalgam som en del af et generelt forbud mod anvendelse og import af giftigt kviksølv.

Det er bestemt muligt at måle kviksølvindholdet i både blod og urin, men det er ikke sikkert, at det gør os så meget klogere.

Et højt niveau af kviksølv i blodet kan nemlig lige så godt skyldes den mad, som vi spiser.

Det er især fisk og skaldyr, der indeholder kviksølv, og kviksølvniveauet stiger, desto højere oppe i fødekæden fisken befinder sig.

»Hvis du ikke har nogen sundhedsmæssige problemer, som du kan koble til amalgamfyldningerne, gør du klogt i at lade dem sidde, dér hvor de sidder,« fortæller Lars Björkman, forsker ved Uni Research i Bergen.

En del oplever alligevel sundhedsproblemer og bekymrer sig over årsagen.

Nogle af disse personer har fået deres amalgamfyldninger fjernet og oplevede efterfølgende færre generelle sundhedsproblemer, fortæller Lars Björkman.

Han understreger, at det ikke betyder, at alle med amalgamfyldninger skal skynde sig til tandlægen og bestille udboringer.

»Vi kan ikke med sikkerhed slå fast, at kviksølv er årsag til problemerne. Men sundhedsproblemerne blev mindre, og andre forskergrupper har fundet det samme,« siger Lars Björkman.

