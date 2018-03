Mange børn har adgang til en tablet eller mobiltelefon fra de er helt små, men de voksne er ikke gode nok til at opdrage deres børn digitalt, mener eksperter. Læs rådene til digital dannelse og find skærmvaner for dit barn nederst.

Mobning. Seksuelle krænkelser. Manglende sociale kompetencer. Konsekvenserne ved vores børns stigende forbrug af digitale medier er mange og kan være alvorlige. Forældre bør derfor i højere grad tage ansvar, når deres poder færdes på internet og sociale medier.

Det mener forfatter til bogen ‘Teknologiens testpiloter’, som uddannelses- og medierådgiver Camilla Mehlsen står bag.

»Vi har i mange år troet, at børn var digitale indfødte, der var bedre til digitale medier end os. Men det viser sig jo, at der er mange ting på nettet, vi ikke kan regne med, at de selv ved, som f.eks. hvordan man kommunikerer digitalt eller deler billeder. Dér har vi fejlet som forældre og ikke været gode nok til at lære dem, hvordan man gebærder sig,« siger hun.

Op mod 90 pct. af de 3-12-årige danske børn har adgang til en tablet i hjemmet, og mere end 90 pct. har adgang til en smartphone, viser tal fra DR Medieforskning fra 2014. Læg dertil, at de 7-12-årige i gennemsnit bruger ca. tre timer om dagen på skærme. Jo ældre de bliver, desto mere skærmtid har de.

»Vi har at gøre med verdens største socialpsykologiske eksperiment, hvor vores børn er forsøgskaniner for de medier, vi har udstyret dem med. Hvad betyder det, at de bruger mere tid digitalt? Hvad vil det sige, at der altid kan blive taget et billede af dem, og at det kan blive delt? Hvad betyder det, at de leger mindre fysisk sammen, eller at de ser på You Tube frem for public service? Det kender vi endnu ikke svaret på,« siger Camilla Mehlsen, der derfor opfordrer forældrene til at handle.

»Det er tiltrængt, at vi voksne tager noget ansvar på os for at klæde os selv og børnene bedre på digitalt,« siger hun og peger på, at opgaven ikke kun hviler på forældrene.

»Det er også en samfundsopgave at danne børnene digitalt«.

Viborg Kommune er et af de steder, hvor man forsøger at sætte fokus på digital dannelse. De seneste to år har kommunen som en del af et kursus for førstegangsfødende, der handler om at blive gode forældre, indlagt undervisning i, hvordan de får deres barn til at trives digitalt.

Rådene på kurset handler bl.a. om at være en god rollemodel, og at forældrene tidligt gør livet på sociale medier til noget, alle i familien taler om. Og tidligere man kommer i gang, desto bedre:

»Meget af forældrenes opmærksomhed er rettet mod skærme, og så synes børnene allerede fra de er helt små, at det er fedt. Men der er nogle situationer, hvor man skal prøve at undgå det, fordi det kan fratage børnene nogle sociale kompetencer. F.eks. er der mange forældre, der bruger tablet og telefon som en effektiv sut, hvor børnene glemmer, at de måske var kede af det, og så kan de føle sig udfordret, når de pludselig står i en situation uden Ipad,« siger SSP konsulent i Viborg Kommune, Louise Ørum Skytt.

Men hvis man ikke lige har været på forældrekursus eller har muligheden for det, hvordan skal man så i det hele taget gribe opdragelsen an? Det absolut bedste råd er ifølge Camilla Mehlsen at tale om, hvad der foregår på skærmen:

»Digitale medier har gjort forældreopgaven sværere, fordi det kan være svært at følge med i, hvad der foregår - det er mere skjult for os. Og hvis ikke man snakker om det, så bliver det jo endnu mere skjult. Så selvom man måske synes, at Snapchat og You Tube er spild af tid, så er det vigtig at være nysgerrig og spørge ind til det,« siger Camilla Mehlsen.

»Vi skal tale med børnene om, hvordan de f.eks. griber en konflikt an. Skal den tages på de sociale medier på skrift, eller snarere ansigt til ansigt?. Hvornår skal man lægge mobilen fra sig, så den ikke går ud over koncentrationen og søvnen, og hvornår er det ok at dele et billede af sine venner. Det kan vi ikke forvente, at børnene selv ved,« siger hun.

»Jeg synes, det er svært«

Den nybagte mor, 32-årige Birthe Nielsen, har været på forældrekursus, hvor hun bl.a. har fået gode råd om at sætte skærm-grænser.

TV’et kører stort set altid hjemme hos Birthe Nielsen og hendes mand i Viborg. Ikke fordi de ser det, men ‘fordi det er rart at have noget kørende i baggrunden’. For nylig har de dog været på forældrekursus, hvor det blev diskuteret, om det var hensigtsmæssigt - særligt i forbindelse med måltider.

Birthe Nielsen og hendes ni mdr. gamle baby. Foto: Privat. Birthe Nielsen og hendes ni mdr. gamle baby. Foto: Privat.

»Vi talte om på kurset, om det skulle være slukket, når vi spiste. Jeg havde lidt svært ved at se, at det skulle være et problem,« siger 32-årige Birthe Nielsen, der har været sammen med sin mand i 16 år.

For ni mdr. siden blev hun mor til en lille pige, Caroline, der allerede er tiltrukket af skærme.

»Det er lidt skræmmende. Hver gang reklamerne går i gang, så kan min datter genkende dem. Så det er da klart, at hvis det begynder at have en negativ effekt, og hun hellere vil se fjernsyn end at spise, så bliver det slukket,« siger hun.

På kurset har de desuden talt om mobiltelefon og tablet-vaner, der hurtigt kan blive aktuelt, så snart Caroline bliver ældre.

»Det har da været fint at få talt om at sætte grænser. Men i og med, at hun kun er ni mdr., så har vi ikke helt besluttet, hvordan det bliver endnu. Men vi kunne da godt forestille os, at der skulle være tidsbegrænsning på, når hun engang vil begynde at spille Ipad,« siger Birthe Nielsen.

Hun og manden er ‘udemennesker’ og ser derfor også gerne, at deres datter vil tumle i naturen, når det er godt vejr.

»Jeg kender selv børn, der hellere vil spille Ipad end at lege udenfor. Det synes jeg ikke er så godt,« siger den nybagte mor.

På spørgsmålet om, hvornår den lille pige så skal have sin første smartphone, svarer Birth Nielsen:

»Dengang jeg selv gik i skole, så fik man det, når man blev konfirmeret. Men de grænser har jo rykket sig meget. Nu skal de have det, når de går i femte klasse, hvis ikke før. Og hun skal jo helst ikke blive mobbet, fordi hun ikke har en. Jeg synes, det er svært,« siger hun.

Det mest udfordrende bliver dog nok, at reglerne for de små poder kan være forskellige:

»Det kan nok godt blive en udfordring, hvis hun har legeaftaler, og de andre forældre så har nogle andre regler. Det kunne jeg godt forestille mig,« siger Birthe Nielsen, der dog stadig har lidt tid at løbe på, før datteren selv kan tænde for Ipad og mobiltelefon.

11 GODE RÅD TIL DIGITAL DANNELSE 1) Vær selv en god rollemodel i forhold til f.eks. tidsbegrænsning og at være nærværende. Husker du f.eks. selv at lægge mobilen væk, når I spiser? 2) Lad være med at nedgøre det, barnet er optaget af. Lær dem at tænke selv. 3) Lav regler om køb af apps. 4) Hjælp dit barn med at indstille privatindstillinger på de sociale medier. 5) Undgå digitale medier (herunder tv) under måltiderne. Det kan svække kroppens signaler om sult og mæthed og fjerne fokus fra familie fællesskabet. 6) Anerkend at digitale og sociale medier for børn er en adgangsbillet til fællesskabet. 7) Hjælp dit barn med at løse konflikter, ligesom du ville gøre i den fysiske verden. 8) Tag dialogen tidligt og løbende: Spørg ikke kun “hvordan har du haft det i skolen i dag”? men også: “hvordan har du haft det på internettet i dag”?. 9) Gå ikke i panik over medieindhold - du kommer let til at skræmme dit barn. Bevar roen og nysgerrigheden. 10) Tal med barnet om teknologi-fri-zoner. Få skærmene ud af soveværelset og væk fra spisebordet. 11) Lær dit barn at digital kommunikation er ansigtsløs kommunikation. Digitale medier er bedst til ‘positiv kommunikation’ - tag konflikter face-to-face. Kilde: Medierådet, Viborg Kommune, Camilla Mehlsen m.fl.