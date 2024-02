Tungmetaller i vores mad kan fremskynde kvinders overgangsalder, afslører et nyt studie fra University of Michigan.

Ifølge en dansk ekspert kan kvinder med fordel undgå én bestemt fødevare. Det skriver Berlingske.

Overgangsalderen, der indtræder omkring kvinders sidste menstruation, er forbundet med skavanker som hjernetåge, hjertebanken og svede- eller hede-ture for bare at nævne nogle få.

Ifølge sundhed.dk melder overgangsalderen sig typisk omkring 52 års alderen. Men ifølge de amerikanske forskere, der har analyseret urinprøver fra 500 kvinder mellem 45-56 år, kan den melde sig væsentligt tidligere, hvis kvinder indtager for mange tungmetaller som for eksempel arsen, cadmium, bly og kviksølv.

Stoffer, som det ifølge seniorrådgiver på DTU, Max Hansen, kan være endog meget svært at undgå.

Tungmetallerne findes nemlig i mange fødevarer, som Max Hansen ikke vil anbefale at droppe.

Bly kan måles i drikkevand, kornprodukter, grøntsager og frugt. Cadmium findes i indmad og muslinger samt i for eksempel solsikkefrø, hørfrø, birkes og kakaobønner, arsen findes primært i ris, riskiks og risdrik, mens kviksølv kan findes i fisk og fiskerivarer, kan man læse på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

En enkelt madvare vil eksperten dog godt anbefale, kvinder at være forsigtige med - nemlig ris:

»Det er ikke nogen god idé at skifte mælk ud med rismælk eller begynde at spise riskiks, fordi man tror, at det er sundt. Det er også en god idé at iblødsætte ris, før man koger dem, eller at koge dem i ekstra vand og hælde det overskydende vand fra efter kogning,« siger han til Berlingske.