Du dumper ned bag rattet. Sætter bilen i gear og træder speederen i bund. Du er frisk og veludhvilet. Klar til køreturen til Sydfrankrig.

Men efter kort tid kommer søvnigheden krybende. Øjenlågene bliver tunge. Børnene er faldet i søvn på bagsædet. Du vil bare læne dig tilbage og slumre.

Nu har australske forskere en mulig forklaring, skriver RMIT University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video med forskernes eksperiment.

Svaret skal formentlig findes i bilens søvndyssende vibrationer.

»Vores undersøgelse viser, at stabile vibrationer ved lave frekvenser - den slags, vi oplever, når vi kører i bil og lastbil – gradvist øger søvnigheden, selv blandt folk, der er veludhvilede og sunde,« siger professor fra RMIT University Stephen Robinson i pressemeddelelsen.

15 minutter efter, man har sat sig i bilen, begynder døsigheden at indfinde sig, og efter en halv time har vibrationerne en betydelig indflydelse på din evne til at forblive koncentreret og opmærksom.

I studiet har forskerne ladet 15 forsøgspersoner sidde i en bilsimulator, som efterligner vibrationerne fra en bil.

Forsøgspersonerne skulle styre, både mens simulatoren vibrerede og uden vibration.

Ved at måle deltagernes hjerterytme kunne forskerne se, at søvnigheden tog gradvist til og toppede efter en time.

Mindst otte procent af alvorlige trafikulykker skyldes træthed, eller at chaufføren simpelthen falder i søvn, viser tal fra Havarikommissionen.

De australske forskere håber, at resultaterne kan bane vejen for, at bilproducenter kan lave bedre bilsæder, som vibrerer på en mindre søvndyssende måde.

