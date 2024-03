Sundhedsstyrelsen anbefaler alle voksne danskere at dyrke 30 minutters motion om dagen.

Skal man tro et nyt amerikansk studie, burde der dog være ét mål for mænd og et andet for kvinder.

De amerikanske forskere er nemlig kommet frem til, at der er stor forskel på, hvor meget de to køn skal træne for at få samme sundhedsmæssige effekt.

Studiet, der er offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American College of Cardiology, viser, at mænd skal træne dobbelt så meget som kvinder for at opnå samme sundhedseffekt.

Mens mændene skulle bruge enten 300 minutter om ugen på moderat fysisk aktivitet eller 110 minutter på hård fysisk aktivitet. Så var det for kvinderne nok at bruge bare 140 minutter på moderat træning, eller 57 minutter på hård fysisk træning hver uge, for at opnå de samme sundhedsmæssige effekter.

Kvinder skal holde fast i de gode motionsvaner efter overgangsalderen, siger dansk forsker. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Kvinder skal holde fast i de gode motionsvaner efter overgangsalderen, siger dansk forsker. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Vi håber, at denne undersøgelse vil hjælpe alle, men især kvinder, til at forstå, at de er kan opnå enorme fordele ved motion,« siger Susan Cheng, der forsker i kvinders sundhed på Cedars-Sinai hospitalet i Los Angeles og er en af forfatterne bag undersøgelsen, til mediet Medical News Today.

Ylva Hellsten, der er professor i human fysiologi på Københavns Universitet, siger om studiet:

»Generelt tror jeg måske, at kvinder er lidt sundere end mænd – især dem, der motionerer,« siger hun med henvisning til emner som kost, alkohol og søvn.

Alligevel advarer hun mod at tro blindt på resultatet.

Gennem to årtier har de amerikanske forskerne fulgt en gruppe på 400.000 mænd og kvinder og har set, at kvinder får mere ud af motion end mænd.

Ylva Hellsten advarer mod at overføre de amerikanske resultater til danske forhold. Foto: ©christoffer regild Vis mere Ylva Hellsten advarer mod at overføre de amerikanske resultater til danske forhold. Foto: ©christoffer regild

De kvinder, der regelmæssigt dyrkede motion, havde for eksempel 24 procent mindre risiko for at dø af en hvilken som helst årsag i perioden, sammenlignet med kvinder, der ikke motionerede. Mens de mænd, der regelmæssigt motionerede kun havde 15 procent mindre risiko for at dø, end deres stillesiddende kønsfæller.

»Det er et kæmpe studie, men der er tale om selvrapportering, og det er svært at forholde sig til,« siger Ylva Hellsten og advarer om, at de amerikanske resultater ikke direkte kan overføres til danske forhold.

For der er store forskelle mellem Danmark og USA. Forskelle, der kan have betydning for forskernes konklusioner, siger hun:

»Den amerikanske kost er for eksempel katastrofal i forhold til dansk kost og i Danmark er den generelle helbredstilstand bedre end i USA.«

Det tæller også med, at langt flere amerikanske end danske kvinder er hjemmegående.

»Vi ved ikke, hvordan det påvirker resultaterne. Men hvis kvinderne går rundt derhjemme hele dagen, mens mændene sidder stille på et kontor, så betyder det noget. Der er mange elementer, vi ikke ved noget om,« siger hun.

Én af de ting, Ylva Hellsten undrer sig mest over i studiet er, at de amerikanske kvinderne ligger på et bedre niveau end mændene, også efter de er gået i overgangsalderen.

»Når vi laver træningsstudier med mænd og kvinder, responderer kønnene lige godt. Men kvinderne responderer lidt dårligere efter overgangsalderen.«

Frem til overgangsalderen beskytter østrogen kvinder mod hjertekar-sygdomme. Men efter overgangsalderen, hvor kvinderne hurtigt mister østrogen, stiger risikoen for sygdomme. Mænds testosteronniveau er derimod mere stabilt og falder langsommere gennem livet.

Derfor mener den danske ekspert ikke, det er fair, med det amerikanske studie i hånden, at opfordre danske kvinder til at skrue ned for motionen, tværtimod.

»Foreløbig, har vi ikke belæg for at sige, at kvinder kan klarer sig med mindre motion end mænd. Man kan overveje, om kvinder skal have en anden anbefaling end mænd, men den skal i så fald handle om, at de skal dyrke mere motion efter overgangsalderen.«