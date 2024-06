Siden 2022 har han ikke kunnet sove uden at tage smertestillende piller.

For i flere år har Allan Nielsen, der først fortalte sin historie til TV Midtvest, levet i smerter og ventet på, at han skulle have sin fod undersøgt på Regionshospitalet Viborg.

Men hans tid er blevet rykket gang på gang.

»Det er jo en fair sag, at en tid bliver rykket en uge eller tre. Men det her er jo grotesk,« siger Allan Nielsen til B.T.

Han skulle faktisk have været til undersøgelse 4. juni 2024 klokken 10.00. Og han glædede sig. Men den tid er blevet rykket 20 måneder frem til 3. februar 2026. Og det, synes han, er grotesk.

Historien starter dog et andet sted.

Allan Nielsens tid blev rykket fra 4. juli 2024 til 3. februar 2026. Foto: Foto: Privat. Vis mere Allan Nielsens tid blev rykket fra 4. juli 2024 til 3. februar 2026. Foto: Foto: Privat.

Gennem længere tid havde 52-årige Allan Nielsen ondt i sin ankel og fod, og derfor søgte han hjælp i foråret 2022.

Hans private læge fortalte ham, at der var slitage på foden, fordi han har et arbejde, der dagligt kræver mange skridt i benene.

Alligevel fik han foretaget en røntgenundersøgelse på Regionshospitalet Skive. Men den kunne ikke fortælle meget om, hvorfor han havde så mange smerter, kun at der ikke var tale om et brud.

Derfor fik Allan Nielsen en henvisning til Ortopædkirurgisk Afdeling på Regionshospitalet Viborg 22. september 2022.

Det er næsten to år siden, hans tid er blevet rykket fire gange, og han er ikke blevet klogere på, hvorfor smerterne har sit tag i ham.

Sådan er Allan Nielsens tider blevet rykket: 22. september 2022 16. februar 2023 22. december 2023 4. juni 2024 3. februar 2026

»Jeg kan ikke støtte på foden, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg bliver nødt til at tage tre smertestillende piller, inden jeg skal i seng, ellers kan jeg ikke sove,« siger han, og tilføjer:

»Det gør bare rigtig ondt. Det er jo ikke rart, derfor vil jeg gerne have svar.«

Af sin læge har han derfor fået en recept på to Pamoler og en Ibuprofen fire gange i døgnet for at kunne holde smerterne ud.

Det er ikke hver dag, at det er nødvendigt, men de dage, hvor det er, er det ikke til at være i.

Alligevel har Allan Nielsen tålmodigt set til, at hans tid er blevet rykket ud i fremtiden. Men nu er det nok.

Han har besluttet sig for at søge hjælp hos et privathospital. Han kan nemlig ikke overskue smerterne indtil sin tid om halvandet år.

»Jeg bliver sur. Hvorfor skal jeg smides om bag køen hver gang?« siger han.

Til TV Midtvest har Regionshospitalet Viborg i et skriftligt svar sagt, at de ikke kan kommentere på konkrete sager, men at de beklager situationen, samt at ortopædkirurgisk afdeling modtager flere henvisninger, end de har kapacitet til.

»Vi har ganske rigtigt meget lange ventetider på nogle typer af forundersøgelser, men i alle tilfælde, hvor en patient ikke får en tid inden for behandlingsgarantien, får patienten tilbudt mulighed behandling på et privathospital.«

Allan Nielsen undersøger nu selv, hvilke muligheder han har i forbindelse med undersøgelse på et privathospital, forklarer han.

Hør om vilde prisfald på biler - og ikke mindst de seneste prisfald på flere Tesla-modeller i sidste uge - i den seneste udgave af Spar Kassen.

Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.