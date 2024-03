Regionerne og Sundhedskartellet har indgået overenskomstaftale, fremgår det af pressemeddelelse.

Mandag morgen er en af brikkerne i puslespillet om de offentlige overenskomster for de kommende to år faldet på plads.

Danske Regioner fortæller i en pressemeddelelse, at man har indgået en overenskomstaftale med Sundhedskartellet, der repræsenterer otte organisationer på sundhedsområdet, herunder sygeplejerskerne.

Aftalen præsenteres 9.45 på et kort pressemøde i Regionernes Hus i København.

Her vil Heino Knudsen (S), der er formand for Danske Regioner, og Dorthe Boe Danbjørg, der er formand for Sundhedskartellet, fortælle om indholdet af aftalen.

/ritzau/