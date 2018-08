Ugen går på hæld, og hvis du har tænkt dig at tilbringe noget af tiden foran flimmeren, kommer B.T. her med en række anbefalinger. I denne uge har vi udvalgt '3 skjulte skatte' - serier, som endnu ikke er allemandseje i Danmark.

1. Game of Thrones i rummet

#TheExpanse is back in ONE WEEK. Don't even think about jumping into an escape pod. See you next Wednesday at 10/9c on @Syfy. Et opslag delt af The Expanse (@expansesyfy) den 25. Jan, 2017 kl. 9.18 PST

Vi er flere hundrede år ude i fremtiden, og det er lykkedes menneskeheden at befolke Mars og kolonisere en række mindre asteroider i sci-fi-, noir-serien 'The Expanse'. Men hverken Jorden, Mars eller de fattige bæltere er specielt gode venner. De tre parter er på nippet til at bryde ud i åben krig i vores lille solsystem.

Midt i al balladen finder vi den afdankede rumbetjent Joe Miller, en udstødt jordbo og en politiker fra Jorden. Joe Miller bliver sat til at finde den forsvundne kvinde Julie Mao. Det er starten på, at de tre hovedpersoner kommer til at afdække et komplot, der kan ændre på menneskehedens syn på universet - mere eller mindre.

'The Expanse' tager umiddelbart en lidt mere realistisk tilgang til de fysiske love i rummet, og det er fedt. Derudover er der tale om en visuel flot serie, som fortjener at blive set på en stor skærm. Serien har et stort persongalleri, men man føler aldrig, at det tager overhånd, hvilke det til tider kan gøre i 'Game of Thrones'.

Se traileren herunder:

2. 'Tilbage til fremtiden' på tegneserie-steroider

@adultswim teamed up with @subpop to release the #rickandmorty Soundtrack on September 28th. Preorder on iTunes. Link in bio. Art by @theartofskinner Et opslag delt af Rick and Morty on Adult Swim (@rickandmorty) den 12. Jul, 2018 kl. 11.42 PDT

Den næste skjulte skat er den animerede serie 'Rick and Morty'. Rick er en svært alkoholisk, men genial videnskabsmand, der tvinger sit 14-årige barnebarn med på farlige eventyr i forskellige universer, hvor vore jords logik bliver udfordret. Eksempelvis er der et vanvittigt afsnit, hvor Rick transformerer sig til en syltet agurk, så han kan flygte fra familieterapi.

Det er tydeligt, at 'Rick and Morty' er baseret på kultfilmstrilogien 'Tilbage til fremtiden', og den blander popkulturelle referencer med intelligent satire til UG med kryds og slange. Serien er blandt andet skabt af Dan Harmon, der står bag en af mine favorit-komedieserier 'Community'. Der er heller ingen tvivl om, at det ikke er en serie, som er egnet for børn - på samme måde som 'South Park' heller ikke er det.

3. Psykedelisk superhelt

Power comes from within. The official poster for #LegionFX has arrived. Et opslag delt af Legion (@legion_fx) den 21. Dec, 2016 kl. 11.14 PST

I flere år har David Haller troet, at han lider af skizofreni, men i virkeligheden har han en række helt specielle evner.

Tv-serien 'Legion' kan man godt kalde for en slags åndelig forgænger til Marvel-universets superhelte 'X-Men', da den foregår i samme univers. Men den minder på ingen måder om, hvad man ellers kan finde af superhelteserier eksempelvis - 'Marvels Agents of Shield', 'Daredevil', 'Jessica Jones' mv. Serien foregår i 70'erne, og meget af handlingen foregår oppe i David Hallers hoved. Eller man bliver som seer i tvivl om, om det foregår der, og eller om det rent faktisk er virkelighed. Foreløbigt kan man kun streame første sæson med otte afsnit, men det gør endnu mere overskueligt at sluge 'Legion', som helt klart er seværdig, hvis man vil se noget anderledes superheltedrama.

Manden bag - Noah Hawley - har også skrevet 31 afsnit af den Golden Globe-vindende tv-serie 'Fargo'.

Fakta Her kan du se ugens anbefalinger The Expanse sæson 1 og 2: Netflix Rick and Morty sæson 1, 2 og 3: Netflix Legion sæson 1: Viaplay