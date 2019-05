Leipzig missede chancen for klubbens første trofæ med nederlaget på 0-3 til Bayern München i pokalfinalen.

Yussuf Poulsen var slemt skuffet efter nederlaget til Bayern München i den tyske pokalfinale.

Den 24-årige danske angriber spillede hele kampen for Leipzig, der havde muligheden for at vinde klubbens første store trofæ.

Den tyske storklub Bayern München viste sig dog for stærk og vandt 3-0.

- Det er svært at være stolt, når man forlader banen med et nederlag i finalen. Men jeg er sikker på, at den følelse kommer, siger Yussuf Poulsen i et opslag, der er lagt op på Leipzigs Twitter-konto.

Bayern München kom foran efter en halv time på mål af Robert Lewandowski. I anden halvleg skød Kinglsey Coman Bayern tættere på pokalen, og fem minutter før tid cementerede den polske målræv Lewandowski pokalsejren med endnu et mål.

- Vi udnyttede ikke vores muligheder i første halvleg, og så fik de et kontramål på et tidspunkt, hvor vi spillede godt. Bayern München tog deres chancer det gjorde vi ikke, siger Yussuf Poulsen.

/ritzau/