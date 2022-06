Lyt til artiklen

Der er visse ligheder mellem YouTuberen Dawson Gurley og NBA-stjernen Klay Thompson.

Og det udnyttede førstnævnte for nylig til at snyde sikkerhedsvagterne på Golden State Warriors' hjemmebane, The Chase Center, så groft, at han kunne komme hele vejen ind på banen og drible og skyde i omkring ti minutter.

Det fortæller Dawson Gurley på sine sociale medier, hvor det også fremgår, at Golden State Warriors slet ikke tager let på Gurleys prank.

NBA-holdets organisation har nemlig sendt Gurley et længere brev, hvor han tildeles livsvarig karantæne fra Golden State Warriors' hjemmekampe.

»Jeg har fået karantæne, fordi jeg gik gennem fem lag af sikkerhedsvagter (der alle lod mig komme igennem sikkerhedsposterne uden at bede om mit ID) og skød lidt på banen i ti minutter.«

»Jeg brugte også 10.000 dollars på billetter, som de ikke refunderer. Hvorfor skal jeg have karantæne, fordi deres sikkerhedsvagter er inkompetente?,« skrev Dawson Gurley på sin Twitter, hvor han også viser brevet fra Golden State Warriors frem.

»Med fuldt overlæg bedrog du personalet i The Chase Center ved at efterligne en Golden State Warriors-ansat,« lyder det blandt andet i brevet.

Efterfølgende har flere medier samlet historien op, og det lader til at have ændret YouTuberens syn på sagen.

»Jeg bliver kontaktet af mange nyhedsmedier omkring interviews. Det kommer jeg ikke til at give, som det ser ud nu.«

»Jeg vil ikke gøre det til en større sag, end det er, og The Chase Center har fuldstændig ret til at give mig karantæne.«

»No hard feelings. Det var sjovt, mens jeg gjorde det,« skriver YouTuberen, der fortæller, at en video af hele episoden kommer på hans YouTube-kanal inden længe.

Det er ikke første gang, at Dawson Gurley klæder sig ud som Klay Thompson.

Det gjorde han også i 2018, hvor han fik masser af fans til at tro, at han var stjernen, da han sad courtside til en finals-kamp.

Mens holdet altså nu har måttet give YouTuberen livstidskarantæne, så kan Golden State Warriors og den ægte Klay Thompson glæde sig over, at man er uhyre tæt på at sikre sig en ny NBA-titel.

Holdet er således kun en sejr fra at vinde finalen mod Boston Celtics - lige nu fører Thompson, Steph Curry og co. 3-2.

Der spilles bedst af syv kampe.