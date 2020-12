YouSee er ramt af nedbrud onsdag aften.

Flere kunder har problemer med at logge ind med deres selvbetjening på grund af en fejl. Det oplyser YouSee.

»Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge ind på vores Mit YouSee. Dette betyder, at man kan opleve ikke at kunne tilgå sin selvbetjening, webmail og på tv.yousee.dk. Fejlen påvirker også vores apps,« skriver tjenesten på sin Facebook-side.

»Vi knokler for at få denne fejl rettet hurtigst muligt, og beklager de gener fejlen måtte medføre.«

Servicemeddelelse Vi oplever i øjeblikket problemer med at logge ind på vores Mit YouSee dette betyder at man kan... Publicado por YouSee en Miércoles, 16 de diciembre de 2020

Fejlen får hundredvis af brugere til at reagere på Facebook-siden. Og langt størstedelen af dem raser i utilfredshed på en aften, hvor der spilles fodbold i massevis.

Ja så sidder, man og ser pokalfodbold og pludselig opdatering på boksen, og derefter så ingen tv… Kunne ikke hente bruger indstillinger… Boksen har været genstartet… Og internetforbindelsen er helt ok… Nå det må så blive en anden dag jeg skal se tv.

Igen er der problemer.

Nu igen. Hvornår får vi kompensation?

Det kan i sgu ikke mene, der bold og alt muligt. Og man måtte undvære pressemøde.

Nu må i snart se og tage jer sammen. Det var også galt i sidste uge.

Der er blandt andet kampe i den danske pokalturnering, kampe i spanske La Liga, italienske Serie A, den tyske Bundesliga og i den engelske Premier League.

»Jeg kan desværre ikke sige mere end det, der står på vores Facebook-side lige nu. Men vi er i fuld gang med at løse det,« siger kommunikationsrådgiver fra Nuuday, Mai-Britt Noe.

»Det har stået på nogle timer nu desværre. Vi er i fuld gang med at løse det og beklager for alle kunder, der ikke kan se noget lige nu.«