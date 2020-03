En ingeniør og tre mekanikere er i isolation hos Haas. Holdet afventer testresultater torsdag.

Yderligere to medarbejdere fra Formel 1-holdet Haas er sendt i isolation og testet for coronavirus.

Det oplyser Haas' holdleder, Günther Steiner, torsdag eftermiddag lokal tid.

Det bringer det samlede antal i isolation på Formel 1-holdet op på fire.

- Det drejer sig i alt om en ingeniør og tre mekanikere. De to nyeste kom ind med en forkølelse og blev sendt hen til lægeteltet, hvor de er blevet testet, siger Günther Steiner.

Haas forventer at få svar fra de to første medarbejdere, der blev testet, senere på eftermiddagen lokal tid.

Günther Steiner ville ikke svare på, hvad Haas-holdet gør i tilfælde af en positiv prøve.

- Jeg er ret fortrøstningsfuld. I Formel 1 finder vi altid en løsning.

Også et medlem af McLaren-holdet er blevet isoleret på sit hotelværelse.

Australiens Grand Prix i Melbourne bliver kørt tidligt søndag morgen dansk tid.

På trods af at flere store sportsarrangementer, herunder senest den nordamerikanske basketballliga NBA, er blevet lukket ned, er der stadig ingen meldinger om, at Australiens Grand Prix bliver aflyst eller bliver kørt for lukkede døre.

/ritzau/