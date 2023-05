Den tidligere wrestler Billy 'Superstar' Graham er død. Han blev 79 år gammel.

Det skriver TMZ, der har fået dødsfaldet bekræftet, og det samme gør wrestlingforbundet WWE.

»WWE er triste over at høre, at vores Hall of Fame-medlem Billy Graham er gået bort,« lyder det i en pressemeddelelse.

Billy Graham, de tre gange har kunnet kalde sig verdensmester, har kæmpet med sit helbred i flere år, og tilbage i februar begyndte det for alvor at gå ned ad bakke.

Han var indlagt på hospitalet, hvor han lå i respirator, da han kæmpede med adskillige infektioner, organsvigt, diabetes og andre ting. Noget, hans familie har fortalt om på den GoFundMe-side, de har oprettet i Billy Grahams navn.

Her fremgik det af en opdatering den 26. april, at Billy Graham ikke havde været hjemme i fire måneder, og at han havde tabt sig voldsomt under indlæggelsen.

Mandag morgen skrev hans kone Valerie i et opslag på Facebook, at lægerne ville fjerne respiratoren, men på det tidspunkt var familien ikke klar til det.

Billy Graham trådte ind i wrestlin i slutningen af 1960erne, og han fortsatte karrieren indtil 1987, hvor skader og problemet med helbredet tvang ham til at stoppe.

Efter sit stop arbejdede han blandt andet som kommentator.

Billy Graham efterlader sig udover sin kone også to børn.