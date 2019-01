B.T. Guld er blevet uddelt siden 1930, og vi er stolte af at kunne kalde den udøvernes egen pris. Det er nemlig 40 af Danmarks største sportsstjerner, der har stemt og dermed peget på vinderen.

De 40 sportsfolk har givet 3, 2 og 1 point til de tre sportsfolk eller hold, de har fundet mest værdige til at vinde B.T. Guld for årets sportspræstation.

B.T. indstillede 10 navne, som juryen kunne vælge at stemme på, ligesom de har kunnet vælge selv at pege på en helt anden atlet eller et helt andet hold.

Det endte ud i en nominering af ishockeyspileren Lars Eller, fodboldspilleren Pernille Harder og tennisspilleren Caroline Wozniacki.

Sidstnævnte endte som vinder og blev hyldet ved det stort anlagte Sport 2018 i Boxen i Herning.

Herunder finder du oversigten over, hvem de 40 atleter har stemt på.

Katja Salskov-Iversen:

3 point: Maja Alm

2 point: Pernille Harder

1 point: Astralis

Abdi Ulad:

3 point: Maja Alm

2 point: Pernille Harder

1 point: Lars Eller

Line Jørgensen:

3 point: Lars Eller

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Pernille Harder

Maja Alm:

3 point: Helle Frederiksen

2 point: Michael Valgren

1 point: Caroline Wozniacki

Patrick Nielsen:

3 point: Kevin Magnussen

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Lars Eller

Rasmus Lauge:

3 point - Caroline Wozniacki

2 point - Astralis

1 point - Lars Eller

Niklas Landin:

3 point: Lars Eller

2 point: Thorbjørn Olesen

1 point: Astralis

Annika Langvad:

3 point: Anna Emilie Møller

2 point: Lars Eller

1 point: Pernille Harder

Amalie Dideriksen:

3 point: Caroline Wozniacki

2 point: Michael Valgren

1 point: Magnus Cort

Magnus Cort:

3 point: Caroline Wozniacki

2 point: Helle Frederiksen

1 point: Michael Valgren

Michael Valgren:

3 point: Astralis

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Thorbjørn Olesen

Jakob Fuglsang:

3 point: Michael Valgren

2 point: Magnus Cort

1 point: Caroline Wozniacki

Lars Eller:

3 point: Thorbjørn Olesen

2 point: Michael Valgren

1 point: Pernille Harder

Frans Nielsen:

3 point: Lars Eller

2 point: Thorbjørn Olesen

1 point: Caroline Wozniacki

Nikolaj Ehlers:

3 point: Lars Eller

2 point: Pernille Harder

1 point: Caroline Wozniacki

Rikke Møller Pedersen:

3 point: Maja Alm

2 point: Annika Langvad

1 point: Lars Eller

Viktor Axelsen:

3 point: Lars Eller

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Maja Alm

Jan Magnussen:

3 point: Lars Eller

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Kevin Magnussen.

Christina Juhl Johansen:

3 point: Maja Alm

2 point: Pernille Harder

1 point: Annika Langvad

Lærke Berg Rasmussen:

3 point til Maja Alm

2 point til Annika Langvad

1 point til Lars Eller

Nicki Pedersen:

3 point: Lars Eller

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Thorbjørn Olesen

Helle Frederiksen:

3 point: Annika Langvad

2 point: Pernille Harder

1 point: Michael Valgren

Søren Kjeldsen:

3 point. Lars Eller

2 point. Caroline Wozniacki

1 point: Thorbjørn Olesen

Sara Slott Petersen:

3 point: Helle Frederiksen

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Thorbjørn Olesen

Anna Møller:

3 point: Maja Alm

2 point: Helle Frederiksen

1 point: Caroline Wozniacki

René Holten Poulsen:

3 point: Lars Eller

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Astralis

Emma Jørgensen:

3 point: Astralis

2 point: Lars Eller

1 point: Helle Frederiksen

Frederik Løchte Nielsen:

3 point: Caroline Wozniacki

2 point: Thorbjørn Olesen

1 point: Pernille Harder

Anne-Marie Rindom:

3 point: Annika Langvad

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Lars Eller

Cathrine Dufour:

3 point: Pernille Harder

2 point: Caroline Wozniacki

1 point: Thorbjørn Olesen

Stinna Tange:

3 point: Pernille Harder

2 point: Magnus Cort

1 point: Lars Eller

Astralis:

3 point: Lars Eller

2 point: Kevin Magnussen

1 point: Caroline Wozniacki

Christinna Pedersen:

3 point: Caroline Wozniacki

2. point: Lars Eller

1 point: Magnus Cort

Thorbjørn Olesen:

3 point: Caroline Wozniacki

2. point: Pernille Harder

1 point: Lars Eller

Caroline Wozniacki:

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort

Simon Kjær:

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort

Pernille Harder:

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort

Stine Jørgensen:

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort

Pernille Blume:

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort

Camilla Pedersen:

Ønskede ikke sine stemmer offentliggjort