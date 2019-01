Caroline Wozniacki har brugt den seneste tid på at arbejde med den gigtsygdom, hun fik konstateret sidste år.

Den gigtsygdom, som Caroline Wozniacki sidste år annoncerede, at hun led af, kommer ikke til at have indflydelse på hendes spil.

- Nej, svarede den danske tennisstjerne konsekvent, da hun natten til søndag deltog i et pressemøde forud for Australian Open, der starter mandag.

Men danskeren, der er i Melbourne for at forsvare sin historiske sejr i sidste års turnering, har i høj grad justeret på sin forberedelse til den nye sæson.

- Det handler om at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Jeg lytter til min krop.

Derfor er forberedelserne præget af grundige massageforløb, isbade og udstrækning, uddyber Wozniacki, der kan mærke en forskel i sin fysik siden diagnosen.

- Som atlet er man bevidst om ændringer i kroppen. Det er svært at sætte ord på, men jeg kan mærke forskel i forhold til almindelig ømhed, siger hun.

Efter diagnosen er det blevet tydeligt for Wozniacki, at gigtsygdommen måske har spillet en rolle i en længere periode.

- I starten har jeg tænkt, at det nok bare var overtræning. Så det var ikke, før jeg oplevede et stort smerteudbrud, at jeg tænke, at der var noget galt.

- Men ja, i en længere periode, vil jeg sige. Det er svært at sætte en dato på det, siger Caroline Wozniacki.

Hun spiller mandag aften lokal tid sin første kamp ved Australian Open mod belgiske Alison Van Uytvanck.

Wozniacki er seedet som nummer tre i turneringen.

